Ljubljanski nadškofiji je vrnjenih še 800 hektarjev pokljuških gozdov

2. junij 2017 ob 20:49

Radovljica - MMC RTV SLO/STA

Z odločbo UE Radovljica je bilo nadškofiji Ljubljana vrnjenih še 800 hektarjev gozdov na območju biatlonskega centra. Nadškofija je tako postala lastnica večine pokljuških gozdov.

Zemljišče, na katerem stojijo biatlonski center, vojašnica in smučišče Viševnik, pa ostaja v lasti države. Odločbo o vračilu nekaj več kot 800 hektarov gozdov na Pokljuki je radovljiška upravna enota izdala konec marca.

Kot je za časopis Gorenjski glas povedal Marko Matjašič, direktor Gozdnega gospodarstva Bled, ki upravlja nadškofijske gozdove, na tem območju v postopkih ostaja še okoli deset odstotkov zemljišč, ki jih je v postopku denacionalizacije zahtevala nadškofija. Gre za zemljišča na območju Mrzlega studenca.

Celoten denacionalizacijski zahtevek nadškofije Ljubljana se je sicer nanašal na 21 tisoč hektarov, so pojasnili na Upravni enoti Radovljica. Nadškofiji so v naravi že vrnili 18.200 hektarov in približno 73 hektarov v obliki odškodnine.

Večina nerešenih zadev v sklepni fazi

Na prvi stopnji so ostale nerešene le še štiri zadeve. V dveh zadevah še preverjajo podatke, ali je imel upravičenec pravico dobiti odškodnino od avstrijske države, v eni zadevi pa je na območju denacionalizacije zasebnih gospodarskih objektov treba odločiti le še o delu zahtevka, ki se nanaša na vrnitev nepremičnin ob Blejskem jezeru.

Na področju kmetijstva se zadeva zaradi obsežnosti in različnih zavezancev rešuje z delnimi odločbami. Odločanje pa je zaradi pritožbenih zahtevkov dolgotrajno in zahtevno, so pojasnili na radovljiški upravni enoti.

Sicer pa so od vseh prejetih zahtevkov za vračilo na področju denacionalizacije na radovljiški upravni enoti rešili že 99,6 odstotka zadev, tudi vse zahtevke agrarnih skupnosti. "V reševanju so nam ostali zgolj še postopki, ki jih ni bilo mogoče zaključiti. Razlog za to so pritožbe na vsako izdano odločitev, prošnje za podaljšanje roka zaradi pridobivanja dodatne dokumentacije, nadomestna zemljišča ali sklenitev poravnave," je dejala načelnica upravne enote Radovljica Maja Antonič in dodala, da je večina nerešenih zadev v sklepni fazi.

G. K.