Slovenija prvič predseduje Svetu ZN-a za človekove pravice

V središču bo povečanje učinkovitosti dela sveta

1. januar 2018 ob 13:21

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Slovenija je prevzela predsedovanje Svetu Združenih narodov (ZN) za človekove pravice, vodilnemu mednarodnemu telesu na področju človekovih pravic.

Predsedovanja traja leto dni. Svet tako od danes vodi stalni predstavnik Slovenije pri Uradu ZN-a in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi, veleposlanik Vojislav Šuc, ki je bil izvoljen decembra.

V središču bodo povečanje učinkovitosti dela sveta, krepitev njegovega ugleda in vidnosti in sodelovanje z drugimi entitetami v sistemu ZN-a ter izboljšanje konstruktivnega vzdušja, dialoga in zaupanja v njegovo delo.

Slovenija je bila prvič članica sveta med letoma 2007 in 2010. V zadnjem letu tega članstva je bila podpredsednica. Leta 2016 je nastopila svoj drugi mandat, ki bo trajal do konca leta 2018.

Pri delovanju sledi svojim nacionalnim vsebinskim prioritetam, osnovno vodilo pa je krepitev mednarodnega okolja, ki bo pripomoglo k varnosti, univerzalnemu trajnostnemu razvoju, vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic, je v prispevku ob prevzemu predsedovanju zapisal zunanji minister Karl Erjavec. Poudaril je tudi, da so človekove pravice od začetka ključna vsebina zunanje politike Slovenije.

70. obletnica sprejetja deklaracije

Začetek predsedovanja sovpada tudi z začetkom kampanje Združenih narodov ob 70. obletnici sprejetja splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki predstavlja prvi večji dosežek obstoječega mednarodnopravnega okvirja človekovih pravic.

Svet ZN-a za človekove pravice v Ženevi sestavlja 47 držav, izvoljenih za triletno obdobje. Generalna skupščina ZN-ja ga je ustanovila 15. marca 2006 in s tem 60 let po ustanovitvi Združenih narodov tudi institucionalno dala ustrezen pomen področju človekovih pravic, ki je poleg miru in razvoja eden izmed treh glavnih stebrov te svetovne organizacije.

T. H.