Slovenija se vrača v State Department po več kot osmih letih

Cerar se bo s Pompeom srečal v petek popoldne

13. december 2018 ob 10:29

Washington - MMC RTV SLO, STA

Minister za zunanje zadeve Miro Cerar se bo v Washingtonu med drugim srečal z državnim sekretarjem Mikom Pompeom. Prvi obisk slovenskega zunanjega ministra v State Departmentu od julija 2010 bo v petek popoldne.

Obisk je, kot so sporočili z zunanjega ministrstva, namenjen potrditvi tesnih prijateljskih, partnerskih in zavezniških odnosov med državama, utrjevanju rednega dialoga tudi na tej ravni, pregledu medsebojnega sodelovanja na ključnih področjih skupnih interesov ter preučitvi možnosti za njegovo nadaljnje poglabljanje. Miro Cerar in Mike Pompeo bosta govorila tudi o širših vprašanjih čezatlantskega sodelovanja ter drugih aktualnih mednarodnih vprašanjih.

Pred pogovorom s Pompeom v State Departmentu bo Cerar obiskal tudi Svet za nacionalno varnost v Beli hiši, ki ga vodi nekdanji veleposlanik ZDA pri ZN-ju in sedanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton.

Izvolitev "slovenskega zeta" Donalda Trumpa na položaj predsednika ZDA novembra 2016 je v Sloveniji, ZDA in mednarodnem okolju sprožila pričakovanja, da se bodo stiki med državama zanesljivo okrepili, če ne zaradi drugega pa zaradi prve dame ZDA Melanie Trump, ki je bila rojena v Sloveniji. Pričakovanja se niso uresničila in medsebojnih obiskov na najvišji ravni doslej ni bilo.

Na MZZ poudarjajo, da so med državama potekali številni delovni stiki tudi na visokih ravneh, in priznavajo, da so stiki na ministrskih in višjih ravneh pomembni. Tudi na dvostranski ravni in ne le ob robu multilateralnih dogodkov.

Srečanje s senatorko

Cerar se bo danes predvidoma srečal z ameriško senatorko slovenskega rodu demokratko Amy Klobuchar iz Minnesote, ki je zadnje mesece in tedne zelo zaposlena z nastopi na ameriških televizijah, saj je potrdila, da resno razmišlja o predsedniški kandidaturi leta 2020. Klobucharjeva ohranja stik s slovensko skupnostjo v ZDA in je doslej večkrat obiskala tudi veleposlaništvo v Washingtonu.

G. C.