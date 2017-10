Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Stični je potekala slovesna maša slovenskih in hrvaških škofov s pridigama ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta in varaždinskega škofa Josipa Mrzljaka. Foto: BoBo Sorodne novice Papež za svetnika razglasil brata in sestro, ki sta leta 1917 rekla, da sta videla Marijo Dodaj v

Slovesna maša slovenskih in hrvaških škofov v Stični

100. obletnica prikazovanj Marije v portugalski Fatimi

14. oktober 2017 ob 14:27

Stična - MMC RTV SLO, STA

V Stični so obeležili 100. obletnico prikazovanj Marije v portugalski Fatimi, potekalo pa je tudi tradicionalno slovensko-hrvaško srečanje vernikov in predstavnikov obeh Cerkva.

Dogajanje v Stični se je začelo ob 9.30 z molitveno uro, pri kateri so sodelovale različne romarske skupine iz Slovenije in Hrvaške. Ob 11. uri je sledila slovesna maša slovenskih in hrvaških škofov s pridigama ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta in varaždinskega škofa Josipa Mrzljaka.

Ljubljanski nadškof metropolit Zore je v nagovoru pri slovesni maši opozoril, da spomin na kri in solze v človeštvu še ni umrl, kljub temu pa iz dneva v dan beremo in poslušamo, s kakšno lahkoto tudi danes napenjajo moči, kako ne skoparijo z grožnjami in kako rožljajo z orožjem. Zato je fatimsko sporočilo, da moramo moliti za druge, danes glede na "napenjanje moči" v svetu, toliko bolj aktualno, je izpostavil Zore.

Varaždinski škof Mrzljak je po navedbah Radia Ognjišče v pridigi poudaril, da je bilo sporočilo iz Fatime pomembno pred sto leti in je danes. Ob tem se je vprašal ali ni danes strah pred vojno prav tako aktualen kot pred sto leti. "Največje orožje proti zlu je rožni venec, ki uniči vsako zlo," je dejal in dodal, da zlo v človeku, v narodu lahko odpravimo le z iskreno in predano molitvijo.

Srečanje v Stični, na katerem se je zbralo več kot 4000 ljudi, od tega okoli 2000 iz Hrvaške, sicer predstavlja vrhunec obeležitev 100. obletnice prikazovanj v Fatimi, ki so jih letos pripravili v Cerkvi na Slovenskem.

Med visokimi cerkvenimi predstavniki se je srečanja udeležilo šest hrvaških škofov in skoraj vsi slovenski.

G. C.