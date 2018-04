Poudarki Letni dodatek za družine s tremi in več otroki Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 30 glasov Ocenite to novico! Dodatek za veliko družino s tremi otroki je 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Foto: BoBo Sorodne novice Velike družine bodo dobile letni dodatek Dodaj v

Socialna pomoč od junija do konca leta 385 evrov

Odhodki socialne države

12. april 2018 ob 09:43,

zadnji poseg: 12. april 2018 ob 17:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dopolnjeni predlog novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih za novi osnovni znesek minimalnega dohodka oz. denarno socialno pomoč določa 385,05 evra

Predlog je v sredo za obravnavo na seji DZ-ja pripravil odbor za delo, in če bo sprejet, bo veljal od junija naprej.



Od 1. januarja 2019 pa bo po predlogu znašal 331,26 evra, kot predlaga vlada.

Vladni predlog 331,26 evra pomeni 11,34-odstotno povečanje zdaj veljavnega zneska, ki znaša 297,53 evra. Povišanje bo po predlogu vlade veljalo za samske osebe in pare brez otrok. Levica je sicer želela, da bi osnovni znesek minimalnega dohodka znašal 441,67 evra, da bi kril 100 odstotkov osnovnih oziroma kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov, ne pa le 75 odstotkov teh stroškov, kot predlaga vlada. A članov odbora niso prepričali.

Letni dodatek za družine s tremi in več otroki

Več kot 22.000 slovenskim družinam bo izplačan dodatek za veliko družino. Ta za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov.

Letni prejemek, ki bo izplačan v enkratnem znesku, je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Upravičenec je eden od staršev. Pogoj za izplačilo je, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Premoženjski cenzus je 659,30 evra na družinskega člana.

Za upravičence, ki ne presegajo cenzusa, in za vse, ki so lani vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka po uradni dolžnosti. To pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge.

V Sloveniji sicer prevladujejo družine z enim otrokom, ki jih je približno 50 odstotkov. Družin z dvema otrokoma je približno tretjina. Družin z osem ali več otroki pa je bilo na primer leta 2015 78.

G. C., Al. Ma.