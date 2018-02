Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 13 glasov Ocenite to novico! Solidarnost je pred volitvami skupaj s Socialnimi demokrati oblikovala skupno listo za nastop na parlamentarnih volitvah. Foto: BoBo Kje je primer spornega posojila SDS-a? Računsko sodišče je pridobilo zahtevano dokumentacijo o spornem posojilu, ki ga je SDS najel od Dijane Đuđić. Kot pravijo na Računskem sodiču, zdaj pripravljajo obdolžilni predlog, ki ga bodo zoper odgovorne vložili na okrajno sodišče.

Solidarnost po zaslugi SD-ja nezakonito do 41.000 evrov iz proračuna

Lubej: 6.500 evrov smo že nakazali v dobrodelne namene

20. februar 2018 ob 22:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, RTV SLO

Stranki Solidarnost, ki se ji na zadnjih volitvah ni uspelo prebiti v parlament, je njena politična zaveznica SD zagotovila več kot 41.000 evrov protipravne koristi. Računsko sodišče zdaj pričakuje, da bo Solidarnost denar nakazala v humanitarne namene.

Temelj za to, da so se Socialni demokrati v dobrih dveh letih odpovedali več kot 41.000 evrom v korist stranke Solidarnost, gre iskati v času pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami, ko sta se stranki dogovorili za skupen nastop na volitvah.

Skupna kandidacijska lista, ki, zdaj je jasno, to vendarle ni bila, je čez parlamentarni prag potisnila zgolj poslance SD-ja, stranka pa je kljub temu izpolnila dogovor in državnemu zboru naložila, naj na račun Solidarnosti mesečno nakazuje blizu 2.200 evrov. Tako je tudi bilo, vse dokler revizorji niso pod drobnogled vzeli poslovanja Socialnih demokratov in opozorili, da gre za nezakonita nakazila.

In kaj zdaj? Za SD je edina posledica spornega ravnanja, da so ob dobrih 41.000 evrov. Solidarnost mora na podlagi opravljene revizije nezakonito prejeti denar nakazati v humanitarne namene. A za zdaj le 6.500 evrov, prejetih v revidiranem letu 2016. To so, kot je v Odmevih potrdil predsednik Solidarnosti Uroš Lubej, že storili.

