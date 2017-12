Srečanje štirih predsednikov bo tokrat gostil premier Miro Cerar

Srečanje na začetku decembra je bilo namenjeno uveljavitvi arbitražnega sporazuma

27. december 2017 ob 07:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsedniki republike, DZ-ja, vlade in državnega sveta se bodo znova sešli na delovnem pogovoru. Na srečanju na začetku meseca so osrednjo pozornost namenili uveljavljanju arbitražnega sporazuma.

Na tradicionalnem srečanju štirih predsednikov v predsedniški palači 1. decembra so se predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ-ja Milan Brglez, premier Miro Cerar in predsednik DS-ja Mitja Bervar strinjali o pomembnosti soglasja v Sloveniji, da se odločitev arbitražnega sodišča uveljavi, vendar bo Slovenija pri tem ukrepala mirno in potrpežljivo, a odločno, je tedaj povedal predsednik Pahor.

Premier Cerar je po srečanju povedal, da procesi za uveljavitev arbitražnega sporazuma potekajo in da si tudi sam prizadeva za dialog, čeprav ugotavlja, da za zdaj pri tem niso uspešni, saj hrvaška stran še vedno zavrača uveljavitev sporazuma.

Po srečanju s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem je Cerar poudaril, da bo Slovenija po 29. decembru, ko se izteče rok za pripravo vsega potrebnega za uresničitev arbitražne razsodbe, začela izvrševati odločbo tam, kjer to lahko naredi sama. Vlada je prejšnji teden sprejela nove ukrepe za implementacijo arbitražne odločbe, med drugim je potrdila zemljevide o meji, kot jo je določilo arbitražno sodišče, in naložila evidentiranje meje.

Hrvaški premier Plenković je na drugi strani opomnil, da nobene sodbe ni mogoče izvesti enostransko. Za hrvaško javno radiotelevizijo HRT je dejal, da se bo Zagreb v odnosih s Slovenijo glede spora o meji obnašal odgovorno, a bo obenem "branil to, kar je hrvaško".

Štirje predsedniki so na srečanju na začetku decembra govorili tudi o nujnosti posodobitve sistema nacionalne varnosti in o času do volitev, ki bodo po Pahorjevih navedbah verjetno sredi junija.

Sestanek bo tokrat potekal v nekoliko spremenjeni sestavi, saj je bil za predsednika DS-ja sredi meseca izvoljen Alojz Kovšca.

