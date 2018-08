Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Sorodne novice Na Svetih Višarjah romanje treh Slovenij Dodaj v

Srečanje zamejskih, izseljenskih in matičnih Slovencev na Svetih Višarjah

Mašo bo vodil murskosoboški škof

5. avgust 2018 ob 11:45

Trbiž - MMC RTV SLO, STA

Začelo se je 30. tradicionalno romanje zamejskih, izseljenskih in matičnih Slovencev k cerkvi Matere Božje na Svetih Višarjih, mašo je skupaj z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval murskosoboški škof Peter Štumpf.

Na jubilejnem srečanju treh Slovenij bo osrednji govornik pravnik in politolog doktor Dejan Valentinčič, dogodek pa se bo tako začel z njegovim predavanjem na temo Vsi smo Slovenci, več nas združuje, kot ločuje. Sledila bo slovesna maša, ki jo bo skupaj z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval murskosoboški škof.

Na 1766 metrov visoki vrh Svetih Višarij nad Trbižem, ki je sicer poznan predvsem ljubiteljem smučanja, se je tudi poleti mogoče odpraviti z gondolo ali pa peš po romarski poti. Dogodek na stičišču slovanske, germanske in romanske kulture organizirata Rafaelova družba iz Ljubljane in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi, sofinancira pa ga urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Romanja treh Slovenij se običajno udeležijo tudi predstavniki slovenskega političnega, družbenega in kulturnega življenja. Današnji kulturni program bosta oblikovala vokalna skupina Cantate Domino in kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov.

La. Da.