"Starejši potrebujemo odločitve takoj, ne jutri, pojutrišnjem"

Sindikat upokojencev pisal vladi

13. september 2017 ob 13:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Ne zaslužimo si, da nam vsako leto 'sadite rožice', govorite o strategijah, načrtih za prihodnje čase, z uresničitvijo reševanja problemov, ki vsakodnevno pestijo starejše, pa odlašate in obljubljate boljše čase v nejasni prihodnosti," je sindikat upokojencev v odprtem pismu opozoril vlado.

Pred Festivalom za tretje življenjsko obdobje upokojenci pričakujejo, da jih bo vlada na omenjeni prireditvi seznanila z ukrepi za nadomestitev pokojnin, ki so jim jih odvzeli zaradi večletnega neusklajevanja. "Ne sprejemamo vaših odgovorov, kjer pravite, kaj ste vse letos naredili za upokojence, ne sprejemamo utemeljitev, da morate skrbeti za uravnoteženost javnih financ. Starejši smo dovolj prispevali. Ne želimo si predvolilnih bonbončkov, ampak le to, kar nam pripada," so navedli. Ob tem so poudarili, da morajo biti predlagani ukrepi v skladu s sistemsko zakonodajo in ne smejo rušiti prvega pokojninskega stebra.

Težko čakajo zakon o dolgotrajni oskrbi

Pričakujejo, da bo vlada predstavila dolgo pričakovani zakon o dolgotrajni oskrbi, predvsem pa ukrepe za takojšnje reševanje problemov poslovanja domov za starejše in druge ukrepe za rešitev težav, ki vsakodnevno pestijo starejše zaradi pomanjkanja negovalnih oddelkov, zaradi pomanjkanja kapacitet v domovih za starejše, zaradi neustreznih normativov in standardov, ukrepe za enotno ureditev pomoči na domu. Prepričani so, da vse to ne sme biti odvisno zgolj od finančnih možnosti občin.

Ob tem so v sindikatu upokojencev vprašali, ali pristojno ministrstvo sploh spremlja problematiko dela in poslovanja domov za starejše, ali pozna realno stanje, ali se zaveda, da neurejena vprašanja financiranja in poslovanja domov vplivajo na pogoje bivanja starejših ob vseh drugih težavah, s katerimi se srečujejo.

"Starejši potrebujemo odločitve takoj, ne jutri, pojutrišnjem," so še opozorili v pismu vladi in dodali: "Prostovoljno delo ne more in ne sme nadomeščati tega kar mora storiti država, ki ima v svojih načelih zapisano, da je socialna država."

T. K. B.