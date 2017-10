Štirje pogumni upokojenci nagrajeni s Pahorjevim "jabolkom navdiha"

Junaštvo pri reševanju življenja spodbuja in navdihuje

12. oktober 2017 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je vročil jabolko navdiha štirim pogumnim upokojencem iz Ormoža, ki so s svojim požrtvovalnim ravnanjem sredi junija med letovanjem na Dolgem otoku na Hrvaškem rešili človeško življenje.

Iz urada predsednika republike so sporočili, da se je 14. junij sprva zdel povsem običajen poletni dan. Ludovika Kvas, ki je skupaj z drugimi članicami in člani Društva upokojencev Ormož letovala na Dolgem otoku na Hrvaškem, je šla plavat. Sicer dobri plavalki pa so približno dvajset metrov od obale pojenjale moči in čeprav je poskusila priplavati do obale, se je začela utapljati.

Njeno stisko je z obale opazil Franc Pergar, ki je kljub slabšemu znanju plavanja brez oklevanja skočil v vodo in odplaval do utapljajoče se in že nezavestne Kvasove. Ko je s ponesrečenko dosegel obalo, sta mu na pomoč priskočili Nada Herga in Darinka Rakovec. Kot upokojeni medicinski sestri sta vedeli, da je hitra in pravilna prva pomoč odločilnega pomena, saj je bila Kvasova v globoki nezavesti.

Rakovčeva je takoj preverila njene življenjske znake in ko je ugotovila, da dihanja in srčnega utripa ni mogoče zaznati, jo je začela oživljati. Po nekaj negotovih in dolgih minutah jim je s skupnimi močmi uspelo. Kvasova se je ovedla, vendar je bila v šoku, zato je na pomoč priskočila Stanka Premuš, ki jo je s pomirjujočimi besedami umirila in spodbudila k nadzorovanemu in globokemu dihanju do prihoda reševalne ekipe, so dogajanje še povzeli v uradu predsednika.

Srebrna generacija je zaklad družbe

"Srebrna generacija s svojimi bogatimi življenjskimi izkušnjami na mlajše rodove prenaša modrosti iz šole življenja in je zaklad naše družbe. Njeni prvaki - štirje pogumni upokojenci iz Ormoža - so s hrabrim in požrtvovalnim ravnanjem rešili življenje, a storili so še več. Vsem nam, svoji generaciji in tudi vsem mlajšim, so dali močno sporočilo navdiha. V odločilnem trenutku so se soočili z lastnimi strahovi, jih nesebično presegli in delovali enotno, da bi ohranili najdragocenejše - življenje sočloveka," so zapisali v utemeljitvi priznanja.

Ob tem so dodali, da njihovo junaštvo pri reševanju življenja spodbuja in navdihuje, da skupaj zmoremo največ. Njihovo osebno zmagoslavje nad lastnimi individualnimi strahovi pomeni zmagoslavje življenja in utrjuje posebno, dragoceno mesto srebrne generacije v družbi, saj mlajšim rodovom sporoča, da nikoli ni prepozno za medsebojno pomoč, sočutje in pogum.

