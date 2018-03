Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predsednik stranke Uroš Lubej je ob vstopu v volino bitko povedal, da se okoliščine, zaradi katerih je stranka nastala pred dobrimi štirimi leti, niso bistveno spremenile, obstoječa politika pa nima ne vizije ne strategije, s katero bi razvijala človeške in naravne potenciale Slovenije. Foto: BoBo Sorodne novice Solidarnost na volitve sama ali z Združeno levico-DSD O financiranju Solidarnosti in SD-ja bo presojalo sodišče Dodaj v

Stranka Solidarnost bi se z revščino spopadla s spremembo ustave

Začeli zbirati podpise za spremembo ustave

24. marec 2018 ob 12:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

280.000 slovenskih državljanov je v letu 2016 živelo pod pragom revščine, zato so v stranki Solidarnost, ki je ta teden vstopila v volilno tekmo, začeli zbirati podpise podpore za vpis pravice ne biti reven v slovensko ustavo.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, "živimo v družbi, v kateri nekateri zase zahtevajo več, medtem ko drugi nimajo niti malo". V zadnjih letih ob rekordni gospodarski rasti podjetja spet ustvarjajo dobičke, plače se nekaterim dvigujejo, ob tem pa vsak peti prebivalec živi v hudi stiski. Vlada ob tem naroča neznosno drage makete in plačuje milijone za svetovalne pogodbe, hkrati pa se vrstijo pozivi k donacijam, s pomočjo katerih humanitarni delavci preprečujejo deložacije upokojenk in upokojencev.

Zato so se v stranki odločili, da sprožijo peticijo, s katero bodo zahtevali spremembo ustave, da bi vanjo zapisali, da v Sloveniji ne sme biti več revščine. S peticijo želijo tudi vzpodbuditi razpravo, v kakšni državi želimo živeti.

Želijo si družbe, v kateri bi presegli ideološke delitve

Kot navajajo, je njihova vizija, "da bi Slovenija postala družba, v kateri je sreča posameznika omejena in pogojena s srečo vseh ljudi, družba, ki ohranja močno in trajno socialno vez v skupnosti, ki si prizadeva za delovanje in blaginjo vseh svojih članov in je odporna na polarizacijo in spopade".

V stranki si želijo družbe, v kateri bi presegali klasične ideološke delitve na podlagi spoznanja, da se mora današnje globalno tekmovanje zamenjati z globalno solidarnostjo. Samo na tak način bo po njihovem prepričanju mogoče izkoreniniti revščino, obvarovati okolje ter omogočiti, da vsak posameznik lahko postane koristen člen družbe. Peticija je objavljena na spletni strani solidarnik.si.

