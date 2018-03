Solidarnost na volitve sama ali z Združeno levico-DSD

Na prejšnjih volitvah skupaj s Socialnimi demokrati

21. marec 2018 ob 12:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V volilno tekmo na parlamentarnih volitvah bo kot dedinja vstajniškega gibanja vstopila tudi stranka Solidarnost, saj so v stranki prepričani, da so vstajniške zahteve ostale neizpolnjene.

V Solidarnosti ocenjujejo, da se okoliščine, zaradi katerih je bila stranka pred dobrimi štirimi leti ustanovljena, niso bistveno spremenile, je na novinarski konferenci pojasnil predsednik stranke Uroš Lubej. Vstajniške zahteve so namreč ostale neizpolnjene, obstoječa politika pa nima ne strategije ne vizije, s katero bi razvijala človeške in naravne potenciale Slovenije, je dodal.

Kot osrednje programske točke je izpostavil vpeljavo mehanizma ljudske nezaupnice, omejitev števila mandatov na istovrstni funkciji na največ dva, spremembo volilnega sistema ter krepitev mehanizmov za odvzem premoženja nezakonitega izvora. V Solidarnosti bi poleg tega v ustavo zapisali pravico "ne biti reven", obdavčili luksuz ter vpeljali maksimalen razpon plač.

Povečali bi tudi sredstva za izobraževanje, znanost in kulturo, se zavzemali za pravično delitev presežne vrednosti ter vpeljali polno transparentnost v delovanju države.

Stranka se bo na volitve podala bodisi samostojno bodisi s skupno listo s stranko Združena levica - Demokratična stranka dela in nekdanjo četrto skupino ZL-ja, saj z njimi potekajo pogovori o tej možnosti, je še pojasnil Lubej.

"Stranka se je kadrovsko okrepila"

Ob tem je poudaril, da je Solidarnost, čeprav je ostala skoraj povsem brez finančnih sredstev, "v boljšem stanju kot kadar koli od ustanovitve". Dogajanje v zadnjih tednih glede ugotovljenih nepravilnosti pri financiranju je za Lubeja nov začetek. Tako se po njegovih besedah ni zgodil osip članstva, kar so nekateri napovedovali, ampak se je stranka v zadnjih tednih kadrovsko okrepila.

Med novimi člani stranke je tudi Gorazd Marinček, nekdanji podpredsednik stranke Trs in vodja nevladne organizacije Slovenski E-forum. Ta je pojasnil, da je pred časom razmišljal o ustanovitvi svoje stranke, a ga je prepričal program Solidarnosti. Vanj bo tudi sam vnesel "zelene" teme. Med drugim je izpostavil, da bi lahko le z okoljskimi ukrepi, kot so pametnejša raba vode, povečanje samooskrbe in zmanjšan uvoz energentov, v nekaj letih odpravili revščino.

Lubej je na današnji novinarski konferenci tudi znova zavrnil očitke zaradi nepravilnosti pri financiranju, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče. Do zapleta pri financiranju je po njegovih besedah prišlo zaradi volilne prevare vodstva SD-ja. Ta je po njegovih besedah od aprila 2016 neupravičeno prejela okrog 60.000 evrov, zato je predsednika SD-ja Dejana Židana pozval, naj ta sredstva tudi SD nakaže v dobrodelne namene.

V Solidarnosti so se namreč odločili, da bo v humanitarne namene nakazala vsa sredstva, ki so jih prejeli od DZ-ja. S pomočjo javnega poziva so akcijo že začeli, Lubej pa je danes tudi razkril, katere organizacije so že oziroma še bodo prejele ta sredstva.