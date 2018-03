Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 28 glasov Ocenite to novico! SD je vložil samostojno listo, saj iz imena ni bilo razvidno, da gre za skupen nastop dveh političnih strank. Foto: BoBo SD je pogodbo pripravil s figo v žepu, zavedajoč se, da v finančnem delu ni izvršljiva. Solidarnost Sorodne novice Solidarnost po zaslugi SD-ja nezakonito do 41.000 evrov iz proračuna Dodaj v

O financiranju Solidarnosti in SD-ja bo presojalo sodišče

Računsko sodišče ugotovilo spornost povolilnega financiranja

6. marec 2018 ob 14:23,

zadnji poseg: 6. marec 2018 ob 17:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi spornega financiranja stranke Solidarnost po volitvah leta 2014 je Računsko sodišče na ljubljansko okrajno sodišče vložilo obdolžilna predloga zoper stranko SD in Solidarnost. Grozi jim globa.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je stranka Solidarnost neupravičeno prejela sredstva od stranke SD, zato so vložili obdolžilna predloga za obe stranki, so na sodišču potrdili za MMC.

Solidarnost je namreč pred parlamentarnimi volitvami v letu 2014 s SD-jem sklenila dogovor o skupnem nastopu na volitvah, stranki sta se dogovorili, da bodo njuni kandidati nastopili na kandidatni listi SD-ja ter da si stranki v razmerju 85:15 delita sredstva iz državnega proračuna, ki jih prejmeta na podlagi zakona o političnih strankah.

Na podlagi dogovora in dopisa, ki sta ga stranki posredovali v državni zbor, je ta od leta 2014 nakazoval del sredstev stranki Solidarnost. V letu 2016 ji je tako nakazal 6.524,82 evra.

SD vložil samostojno listo

A že v reviziji pravilnosti poslovanja SD-ja v letu 2014 je Računsko sodišče ugotovilo, da v tem primeru ni šlo za skupno listo obeh strank, temveč je SD vložil samostojno kandidaturo. V zakonu o volitvah v državni zbor je namreč določeno, da mora biti že iz imena liste razvidno, da gre za skupno listo dveh ali več političnih strank. Tudi Državna volilna komisija je v odgovoru potrdila, da je SD vložil kandidaturo kot samostojni predlagatelj.

Stranka Solidarnost zato po ugotovitvah revizorjev ni bila upravičena do sredstev iz državnega proračuna, temveč je prejemala sredstva stranke SD. Ker je po mnenju Računskega sodišča sredstva prejela neupravičeno, bi jih morala nakazati v humanitarne namene, česar pa v 30 dneh ni storila.

Grozi jima globa

Zdaj obema strankama grozi globa, o kateri bo odločalo okrajno sodišče v Ljubljani. Po zakonu o političnih strankah SD-ju kot pravni osebi grozi globa od 6.000 do 30.000 evrov, odgovorni osebi pa od 1.500 do 4.000 evrov. Ker nezakonito pridobljenega denarja niso donirali, pa stranko Solidarnost lahko doleti globa od 4.200 do 21.000 evrov, odgovorno osebo pa od 450 do 900 evrov.

"Šlo je za prevaro"

V stranki Solidarnost po vsem tem menijo, da je šlo za veliko volilno prevaro SD-ja, ki naj bi pogodbo pripravil "s figo v žepu, zavedajoč se, da v finančnem delu ni izvršljiva". SD je sicer prekršil tudi druga določila te predvolilne pogodbe, dodajajo. Sredstva nameravajo humanitarnim organizacijam razdeliti na podlagi javnega poziva. Računsko sodišče ji je naložilo, da mora v humanitarne namene nakazati 6.526 evrov, stranka pa bo nakazala celoten znesek sredstev, prejetih od leta 2014, to je 41.324 evrov, so sporočili.

Uroš Lubej, predsednik Solidarnosti, je vesel, da bo lahko resnico predstavil na sodišču in dodaja, da zakonodaja ni naklonjena zunajparlamentarnim strankam: "Velike parlamentarne stranke nemoteno prejemajo milijonske dotacije iz proračuna, ne plačujejo računov izvajalcem volilne kampanje, se mastijo na račun afer. Nove zunajparlamentarne stranke pa smo omejene na prispevke fizičnih oseb."

SD: Dogovor je bil sprejet v dobri veri

Glavni tajnik SD-ja Dejan Levanič je sporočil, da so vložitev obdolžilnega predloga v stranki pričakovali in da bodo sodišču predložili vse potrebne dokumente. "Dogovor je bil sprejet v dobri veri in transparentno podpisan med dvema strankama. Je pa zdaj jasno, da je računsko sodišče to interpretiralo kot napako," je za STA povedal Levanič. Poudaril je tudi, da so v stranki pred dvema letoma oz. takoj, ko jih je sodišče na to opozorilo, takšen način financiranja s stranko Solidarnost prekinili.

A. S.