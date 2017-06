Poudarki Koprivnikar: Nismo se tako dogovorili Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Prizor z lanskega protesta javnega sektorja. Foto: BoBo/Borut Živulović Vendar predlog mora biti tak, da je sprejemljiv glede na okvirje, ki smo jih skupaj postavili in tudi podpisali. Minister Koprivnikar Sorodne novice Ustanovljen nov sindikat javnega sektorja: uslužbencev plačne skupine J Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Štrukelj pred protestom javnega sektorja: Ulica bo polna

Protest vzporedno s pogajanji

20. junij 2017 ob 07:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Pred vladno plačo v Ljubljani se bo na protestnem shodu zbrala množica najnižje plačanih uslužbencev javnega sektorja. Zahtevajo podpis dogovora, ki bi omogočal zvišanje plač že s 1. julijem.

Sindikati pričakujejo, da bodo najprej podpisali dogovor za zaposlene v plačni skupini J in za druge skupine zaposlenih do vključno 26. plačnega razreda. V drugem delu pa bodo sledila pogajanja za odpravo vseh drugih anomalij.

"Skupaj za skupino J in druge najslabše plačane v javnem sektorju." Takšno je geslo današnjega protestnega shoda, na katerem pričakujemo kuharice, hišnike, snažilke; pomočnice vzgojiteljic, medicinske sestre s srednjo izobrazbo, negovalke, zapisnikarje s sodišč ... Torej tiste z najnižjimi plačami. Predsednik Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze Tomaž Sajovic je pobudo pojasnil tako: "Tisti, ki imajo višje plače, lahko preživijo. Tisti z najslabšimi pa komajda. V imenu človeka je treba te ljudi posebej podpreti."

Člani sindikata, uvrščeni do 26. razreda, pričakujejo višjo plačo s prvim julijem. "Če nekoliko poenostavim, bi bil za tiste, ki odpravljajo anomalijo, neki normalen dvig v okviru dveh plačnih razredov, recimo eden ali dva. Dva plačna razreda sta natančno osem odstotkov pri osnovni plači. Kar pomeni, da približno o tem govorimo," je izjavil predsednik Konfederacije javnega sektorja (KSJS) Branimir Štrukelj.

Koprivnikar: Nismo se tako dogovorili

Pristojni minister Boris Koprivnikar ne razume, zakaj protest sredi pogajalskega procesa. Precej težav imajo, ker s sindikalne strani ne dobivajo poenotenih predlogov in ker predlogi na sindikalni strani presegajo finančni okvir, h kateremu so se skupaj zavezali, to je 70 milijonov evrov. "Sindikalni predlogi že do 26. plačnega razreda presegajo celotno kvoto - in to kar krepko - ki nam je na voljo za odpravo plačnih anomalij. Skupaj smo se zavezali, da bomo najprej odpravili in glavnino sredstev namenili v te nižje plačne skupine. Vendar predlog mora biti tak, da je sprejemljiv glede na okvirje, ki smo jih skupaj postavili in tudi podpisali," je dejal minister za javno upravo.

Sindikati: Ne bo konec sveta

Sindikati pa na te očitke odvračajo: četudi porabimo vseh 70 milijonov evrov za najslabše plačane - zagotovo, vsaj zdaj v času vnovične gospodarske rasti, ne bo konec sveta.

Urška Valjavec, Radio Slovenija