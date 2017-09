Ustavljen postopek za odvzem naziva Karmen Erjavec

Osumljena je bila potvorbe znanstvenih del

27. september 2017 ob 19:08,

zadnji poseg: 27. september 2017 ob 19:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Senat Univerze v Ljubljani je ustavil postopek za odvzem naziva redne profesorice Karmen Erjavec, ki je tekel od oktobra 2015 na prijavo fakultete za družbene vede.

Nekdanjo predstojnico katedre za novinarstvo in redno profesorico na FDV-ju Karmen Erjavec so namreč v začetku leta 2015 osumili potvorbe znanstvenih del. Med drugim naj bi v več člankih uporabila citate iz intervjujev, ki naj ne bi bili opravljeni, ali pa niso potekali tako, kot je bilo napisano. Erjavčeva je takrat priznala, da je storila določene napake, ki jih obžaluje, fakulteto pa zaprosila za sporazumno prekinitev delovnega razmerja.

Zoper njo sta potekala dva postopka, in sicer pred etično komisijo ljubljanske univerze zaradi suma akademske nepoštenosti in postopek pred senatom Univerze v Ljubljani zaradi odvzema naziva redne profesorice. V postopkih naj bi po pisanju medijev zanikala, da so bili sporni intervjuji, na podlagi katerih so nastajali nekateri njeni znanstveni članki, izmišljeni.

V odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji, ki zastopa Erjavčevo, navajajo, da je senat svojo odločitev sprejel po tistem, ko etična komisija ni ugotovila akademske nepoštenosti.

Erjavčeva, ki ji je bilo v prijavi očitano potvarjanje nekaterih rezultatov raziskav, je v preteklosti že izrazila obžalovanje, ker ni hranila gradiva, na katerem temeljijo njeni članki, "saj bi v nasprotnem primeru neosnovane, tudi zlonamerne navedbe prijaviteljev lahko hitro in enostavno ovrgla."

"Tako pa je morala več kot dve leti pred organi fakultete za družbene vede in Univerze v Ljubljani tudi s pomočjo sodelavcev in soavtorjev domnevno spornih člankov dokazovati, da ti temeljijo na dejansko izvedenih raziskavah, kar ji je tudi uspelo," so v imenu Erjavčeve zapisali v odvetniški pisarni.

Četudi je postopek končan in Erjavčeva ohranja pridobljeni naziv redne profesorice, "je prijava, predvsem pa negativno poročanje nekaterih medijev o primeru, hudo prizadelo njen profesionalni pa tudi osebni ugled," so še opozorili v sporočilu. Izpostavili so, da je v tem smislu "velikega pomena sklep senata Univerze v Ljubljani, s katerim je ta obsodil ravnanja posameznikov in organov, ki so javno govorili in pisali o nepošteni akademski praksi red. prof. dr. Karmen Erjavec, še preden so pristojni organi opravili svoje delo".

G. C.