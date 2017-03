ECB se vpleta v preiskavo Banke Slovenije

Specializirano državno tožilstvo vodi predkazenski postopek zoper osumljenega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca, nekdanja viceguvernerja Stanislavo Zadravec Caprirolo in Janeza Fabijana in Tomaža Čemažarja. Sumi jih storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. V predkazenskem postopku je Okrožno sodišče v Ljubljani odredilo hišne preiskave, ki so potekale 6. julija 2016 na Banki Slovenije, NLB-ju in zunanjih svetovalnih in revizorskih družbah. V prostorih Banke Slovenije so bili zaseženi računalniki, strežniki in druga računalniška oprema, vključno z elektronskimi sporočili, ter fizična dokumentacija o sanaciji bančnega sistema. Po opravljeni hišni preiskavi je Okrožno sodišče v Ljubljani z novo odredbo odredilo še preiskavo na zaseženih računalnikih in z njimi povezanih elektronskih napravah. Vsebino te smo razkrili prejšni teden. Od uvedbe evra Banka Slovenije kot članica evrosistema izvaja skupno evrsko denarno politiko, soupravlja uradne devizne rezerve držav članic skladno s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti in podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov.