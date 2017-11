V akciji Manj svečk za manj grobov doslej zbrali več kot 37.000 evrov

Ob robu dneva spomina na mrtve

2. november 2017 ob 15:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V letošnji ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov so doslej zbrali že 37.230 evrov, so danes sporočili organizatorji. Zbiranje denarja še vedno poteka prek spleta in SMS-sporočil.

Akcija je letos potekala v Zagorju ob Savi, Trbovljah, Hrastniku, Litiji, Šmartnem pri Litiji, Grosupljem, Celju, Domžalah, Logatcu, Dobrepolju, Mariboru, Murski Soboti, Velenju, Šmartnem ob Paki in Savi.

Predsednik Fundacije Svečka Primož Jelševar je napovedal, da bodo "zbrana sredstva namenili za zdravstvene pripomočke in zdravljenje mnogih, ki jih je sistem pozabil". Sredstva bodo uporabljena za poravnavo stroškov zdravljenja hudih bolezni otrok, za nakup kardioloških stolov z gosenicami, SOS-gumbov, inzulinskih črpalk, defibrilatorjev, naprav MOTOmed za upokojence, opreme varstveno-delovnih centrov, za nevrofizioterapevtske obravnave otrok ipd.

Do konca prihodnjega tedna je še vedno mogoče prižgati t. i. SMS-svečko s poslanim SMS-sporočilom s ključno besedo SVECKA (za 1 evro donacije) ali SVECKA5 (za 5 evrov donacije) na 1919.

Al. Ma.