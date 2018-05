V azilnem domu v Logatcu trenutno 48 ljudi

Civilne iniciative pozivajo k rešitvi problematike prebežnikov

31. maj 2018 ob 16:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Iz Logatca so v preteklih dneh odpeljali vse prebežnike, ki ne spadajo v skupino ranljivih oseb, in jih premestili v Ljubljano. V izpostavi azilnega doma v Logatcu tako ostajajo le družine, pari, mladoletniki in samske ženske. In tako bo, kot zatrjujejo pristojni, tudi v prihodnje.

Na današnji dan je v Logatcu 48 prebežnikov: družin, parov, samskih žensk in mladoletnikov brez spremstva. Katarina Štrukelj z Urada za oskrbo in integracijo migrantov je pojasnila: "Danes smo se na sestanku dogovorili, da v Logatec nameščamo samo ranljive kategorije oseb."

Pred dvema tednoma je Televizija Slovenija poročala, da so v Logatec nastanili tudi ostale prebežnike, ker je v Ljubljani zmanjkalo prostora, a so do zdaj to uredili. Berto Menard, župan občine Logatec, je dejal, da bojazni ni: "Stvari so v tistih mejah, kot je dogovorjeno, imamo pa srečo, da je povečano policijsko patruljiranje in skozi to pade tudi kriminaliteta na drugih področjih."

Šole trenutno ne obiskuje nihče od otrok prebežnikov. "Tudi drugih informacij ni, ni nekih skrbi, vprašanj, mnenj, ničesar," pravi Karmen Cunder, ravnateljica OŠ 8 talcev, so pa v prihodnje pripravljeni spet vzeti medse nove otroke, če bo treba. Prebežniki sicer ostanejo v Sloveniji v povprečju le od 10 do 30 dni, je za Televizijo Slovenije poročala Erika Pečnik Ladika.

Civilne iniciative pozivajo k rešitvi problemov s prebežniki

Civilne iniciative Bela krajina, Škofije in Velenje opozarjajo na problematiko ilegalnih prehodov meje, ki jih je po njihovem opozorilu vse več in odgovorne pozivajo k ukrepanju.

Maja Kocjan iz Civilne iniciative Bela krajina je bila na današnji novinarski konferenci kritična do neodzivnosti pristojnih, ki bi lahko v tem času po njenem mnenju preprečili širitev migrantske krize in tragične utopitve v reki Kolpi. Pristojni so po njenem mnenju tudi prikrivali prave informacije o številu migrantov in niso poskrbeli za ustrezne ukrepe.

Spomnila je na ocene notranjega ministrstva, da je na območju Balkana od približno 45.000 do približno 60.000 migrantov, med njimi jih po navedbah ministrstva večina želi priti vsaj do Slovenije, ki je v schengenskem območju.

Državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic je za STA v sredo povedal, da Slovenija ni zadovoljna s položajem na balkanski migrantski poti in dejstvom, da prek zunanje meje EU-ja prihaja veliko migrantov. Bližnje države, Evropska komisija in agencija Frontex bodo morale narediti več, je menil. Hkrati je zagotovil, da položaj obvladujejo.

Število migrantov, ki prihajajo iz Turčije prek Grčije in potujejo proti Zahodni Evropi, se spet krepi, je povedal. A številke so daleč od tistih iz leta 2015, ko je bila migrantska kriza na vrhuncu in je na grške otoke dnevno prišlo približno 13.000 ljudi. Toliko so jih zdaj našteli v petih mesecih.

Slovenski policisti so letos do 20. maja prijeli nekaj več kot 1900 ljudi, ki so v državo skušali vstopiti na nezakonit način. Do 24. maja jih je prošnjo za mednarodno zaščito vložilo 1071. Lani jih je bilo v celem letu 1476, leta 2016 pa 1308.

