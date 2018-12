V Beli Cerkvi v Šmarjeških Toplicah bodo 16. decembra znova volili

Komisija je razpisala nove volitve

6. december 2018 ob 19:48

Šmarješke Toplice - MMC RTV SLO, STA

Tisti volivci, ki nameravajo glasovati po pošti, morajo občinsko volilno komisijo o tem obvestiti do ponedeljka, 10. decembra, do 24. ure. Volivci, ki nameravajo glasovati na domu, pa morajo komisijo o tem obvestiti do četrtka, 13. decembra, prav tako do 24. ure.

Predčasno glasovanje bo potekalo v četrtek, 13. decembra, med 7. in 19. uro, na volišču v Šmarjeti – dvorana Kulturnega doma. Do vključno ponedeljka, 10. decembra, je mogoče občinski volilni komisiji predložiti predloge za zaupnike. Lista kandidatov ima v skladu z zakonom o volitvah v državni zbor lahko največ po enega zaupnika na volišču, so še zapisali v obvestilu.

V Šmarjeških Toplicah sta županska kandidata Marjan Hribar in Bernardka Krnc zbrala vsak po 1016 glasov. Občinska volilna komisija je v sredo po pritožbi priznala še en glas Hribarju, zaradi nepravilnosti pa je določila zopetne volitve na volišču v Beli Cerkvi.