V Italiji še vedno težave s pravilnim zapisom slovenskih imen

Občani Devina Nabrežine tudi s trojezičnimi izkaznicami

5. november 2017 ob 08:18

Trst - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Rojaki v Italiji še vedno nimajo vseh osebnih dokumentov s pravilno izpisanimi slovenskimi imeni in priimki. Najpogosteje se ta praksa ponavlja v šolstvu, pa tudi pri vozniških dovoljenjih. V narodnostno mešani tržaški občini Devin Nabrežina pa napovedujejo izdajo dvo- ali trojezičnih osebnih izkaznic.

Pravilno izpisano ime in priimek na osebnem dokumentu je občutljivo vprašanje dostojanstva in narodne pripadnosti vsakega posameznika. Zato so se v paritetnem odboru za izvajanje državnega zaščitnega zakona za Slovence, ki je vladno posvetovalno telo, vrnili k listinam šolskega ministrstva. Delovne pogodbe za učitelje, obvestila staršem, seznami učencev, pozabljajo na slovenske oblike in predvsem na strešice.

V paritetnem odboru zato predlagajo, da bi te listine pripravljali v Trstu. "Na deželnem šolskem ravnateljstvu so pristojni za sklepanje pogodb za določen čas v šoli in bi lahko pripravili ustrezne informativne programe," pojasnjuje predsednica odbora Ksenija Dobrila.

Nekaj več doslednosti in vztrajnosti bo potrebnih tudi pri izdaji vozniških dovoljenj. "Prek dvojezične vloge se v kratkem roku pridobi vozniško dovoljenje in preostala dokumentacija v obliki, ki je pravilna."

Medtem pa so v narodnostno mešani tržaški občini Devin Nabrežina napovedali, da bodo z novim koledarskim letom začeli izdajati dvojezične in na željo tudi trojezične osebne izkaznice, na katerih bodo italijanski in angleški obliki dodali še slovensko. Natisnilo jo bo notranje ministrstvo, podobna bo bančni kartici, zanjo pa bo treba odšteti 22 evrov.

Mirjam Muženič