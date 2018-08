Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Županja Ljutomera Olga Karba je povabila k "domoljubni obeležitvi visoke obletnice dogodka, ki je ljudi pognal v stoletje boja za enakopravnost slovenskega jezika, naroda in države". Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Ljutomer: Ob 140-letnici prvega tabora slovesno Dodaj v

V Ljutomeru praznovanje 150. obletnice prvega slovenskega tabora

Prireditve se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor

5. avgust 2018 ob 13:37,

zadnji poseg: 5. avgust 2018 ob 14:54

Ljutomer - MMC RTV SLO, STA

V Ljutomeru se spominjajo prvega slovenskega tabora, ki je v teh krajih potekal 9. avgusta 1868. Predstavniki civilne družbe in gospodarstva so v sklopu prireditve oblikovali tudi taborske zahteve za prihodnost slovenskega naroda.

Predsednik republike Borut Pahor je na osrednji prireditvi ob 150. obletnici prvega slovenskega tabora poudaril pomen gibanja pomladi narodov v sredini 19. stoletja, ki je dalo tudi Slovencem moč in zagon za politično osvobajanje: "Oblikoval se je naš narodni program. Njegovi osrednji zahtevi sta bili Zedinjena Slovenija in pravica do uradne rabe slovenščine," je dejal Pahor in dodal: "Celo iz današnje zgodovinske razdalje je komaj mogoče dovolj močno poudariti važnost teh takratnih stremljenj. Na taborih, začenši s Taborom v Ljutomeru pred 150 leti, so dobivala plebiscitarno ljudsko podporo. Slovensko taborsko narodno gibanje je bilo z vidika legitimnosti programa Zedinjene Slovenije neprecenljive vrednosti."

Sklenitev zavez za prihodnost Slovenije

"Taborsko sporočilo takrat in danes vesoljni Sloveniji je, da se veliki dogodki naroda dogajajo na ravni kolektiva, da so in bodo časi časi, ko obrobje postane center in obratno, da moramo skrbeti za samooskrbo, ki je jamstvo obstoja države, naroda in suverenosti," je dejal Miran Puconja, ki je v slogu nekdanjih taboritov spomnil na veličastno slovesnost pred 150 leti in so ga obiskovalci nagradili s stoječim aplavzom. Puconja je med drugim tudi opozoril, da nas mora materinščina varovati pred velikimi in da ne smemo dopustiti, da nas povozi kolesje sodobnega kapitala, da ne bomo postali kolonija.

Na prireditvi so predstavniki civilne družbe in gospodarstva oblikovali tudi taborske zahteve, kaj potrebuje slovenski narod v prihodnjem desetletju. Marija Kralj in Daniel Zelko sta v imenu gospodarstva zahtevala nižje obdavčitve plač, boljše poslovno okolje ter prilagoditve šolskih programov in nagrajevanje vseh po merljivih rezultatih.

Branko Novak je v imenu civilne zaščite in gasilcev zahteval razumevanje za to področje in ureditev statusov, Aleš Vavpotič v imenu kmetov izenačenost z drugimi panogami in podporo kmetijstvu, Samo Tuš iz Zveze društev Moja Mura pa je pozval oblast, naj Muro za vedno izbriše iz energetskih načrtov, ker njihovo neustreznost dokazujejo študije ter zahtevajo prebivalci ob njej.

Zahteve predstavnikov stanov bodo poslali vladi in organizatorjem prihodnjih slovesnosti ob obletnicah taborov, da jih bodo dopolnjevali.

V Ljutomerju živahno cel dan

Vzporedno z obeležitvijo zgodovinskega dogodka poteka tudi 45. srečanje prijateljev in poslušalcev Radia Ognjišče. Opoldansko mašo v župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika, je tako daroval glavni urednik Radia Ognjišče Franci Trstenjak.

Obiskovalci lahko v Ljutomerju spremstvu domačih vodnikov obiskali lončarja, Puhov muzej, kasaški muzej, ljutomersko mestno jedro ali pa se udeležili kasaških dirk. Najbolj veselo bo na Glavnem trgu, kjer bo potekala glasbena zabava, pripravljene bodo tudi stojnice za nakup domačih dobrot.

Prizadevanja za združitev Slovencev

Taborsko gibanje je bilo slovensko politično gibanje med leti 1868 in 1871, ki so ga zaznamovala velika zborovanja na prostem. Na njih so izražali podporo jezikovni enakopravnosti in Zedinjeni Sloveniji, na koncu pa zahteve zapisali v resoluciji. Med stalnimi točkami taborov so bili tudi lokalne, gospodarske, šolske in upravne težave.

Prvega tabora v Ljutomeru se je po navedbah Slovenske kronike 19. stoletja udeležilo okoli 7000 ljudi. V Sloveniji so v treh letih pripravili skupaj 18 taborov, zadnjega avgusta 1870 v Buhljah pri Grabštajnu na Koroškem. Najmnožičnejši je bil tabor v Vižmarjih 17. maja 1869, ko se je zbralo okoli 30.000 ljudi.

La. Da.