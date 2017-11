V novem predlogu proračuna za 2019 predvidenih več sredstev za šole

Poslanci bodo proračun sprejemali prihodnji teden

10. november 2017 ob 08:44,

zadnji poseg: 10. november 2017 ob 15:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor DZ-ja za finance in monetarno politiko je znova obravnaval predlog državnega proračuna za leto 2019, potem ko je vlada v njem opravila nekatere prerazporeditve. Dopolnil, ki jih je vložila opozicija, pa odbor ni podprl.

Odbor za finance in tudi druga delovna telesa državnega zbora so se s predlogom proračuna za leto 2019 seznanili že v oktobru, zatem pa je vlada na osnovi povedanega v razpravah pripravila dopolnjen predlog, s katerim še vedno konsolidira javne finance, je povedala Saša Jazbec s finančnega ministrstva. Zaradi tega še ni predvidena sprostitev vseh varčevalnih ukrepov, bodo pa prihodnje leto v celoti sproščeni otroški dodatki.

Prihodki in odhodki so enaki, kot jih je vlada v svojem predlogu predstavila oktobra. Je pa zdaj potrdila nekatere prerazporeditve, in sicer je tri dodatne milijone evrov zagotovila ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki naj bi jih porabilo za naložbe v osnovne šole. Za ta znesek se bodo zmanjšala sredstva za izplačilo odškodnin pri ministrstvu za finance. V državni proračun naj bi se leta 2019 steklo 9,75 milijarde evrov, odhodki pa so načrtovani v znesku 9,70 milijarde evrov. Proračunski presežek naj bi tako znašal 53,8 milijona evrov oz. 0,1 odstotka BDP-ja.

Opozicija ostaja kritična

Miha Kordiš (Levica) je vladi očital, da zanemarja socialno varnost, predlogu pa očital, da nadaljuje sistematično zniževanje obdavčitve kapitala in visokih prihodkov. V Levici pa niso navdušeni niti nad izdatki za izpolnjevanje zavez do zveze Nato. Alenka Bratušek (Zavezništvo) pa je opozorila, da je za uresničitev popolne odprave varčevalnih ukrepov pri upokojencih predvidenih premalo sredstev.

Z nekaj predlogi za povečanje proračunskih prihodkov je postregel tudi Marko Ferluga (SMC). Sam bi obdavčil oddajanje stanovanj prek spletnih platform, prilive v proračun pa bi lahko zagotovili tudi z uzakonitvijo prostitucije. Janko Veber (SD) pa meni, da bi lahko prihodke še povečali z obdavčitvijo vplačil v davčne oaze.

Vsa dopolnila zavrnjena

K predlogu proračuna za leto 2019 so poslanske skupine opozicije vložile 34 dopolnil, od katerih odbor za finance kot matično delovno telo ni podprl nobenega. Svojih dopolnil ni pripravil.

V soboto bo obravnaval še predlog sprememb proračuna za leto 2018, seja, na kateri bodo poslanci sprejemali proračun za obe leti, pa se začne v ponedeljek.

G. C., L. L.