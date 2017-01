V prihodnjem študijskem letu na voljo 18.895 vpisnih mest

Vpisna mesta za študijsko leto 2017/18 razpisujejo štirje javni visokošolski zavodi, in sicer Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, poleg teh pa še 13 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo: Univerza v Novi Gorici, Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za dizajn, Fakulteta za državne in evropske študije, Fakulteta za tehnologije in sisteme, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Gea College - Fakulteta za podjetništvo, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije in Visoka šola za varstvo okolja.