V slovenski azilni dom v okviru kvot sprejeli še devet Eritrejcev

Prispeli so iz Italije

14. februar 2018 ob 12:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

V okviru projekta premestitve beguncev je v Slovenijo prispela skupina devetih Eritrejcev. Premestili so jih iz Italije, nastanili pa so jih v azilnem domu na Viču ali njegovi izpostavi na Kotnikovi ulici v Ljubljani.

Do zdaj je bilo v Slovenijo premeščenih 253 oseb, od tega iz Italije 77 državljanov Eritreje, trije državljani Sirije in en državljan Jemna ter iz Grčije 149 državljanov Sirije, 17 državljanov Iraka in šest oseb brez državljanstva, pojasnjujejo na ministrstvu za notranje zadeve.

Slovenija je postopke premestitve beguncev začela izvajati marca 2016. Svojo obveznost je že izpolnila v celoti, saj se je obvezala sprejeti 218 oseb iz Italije in 349 oseb iz Grčije.

