V uporabi novi bankovec za 50 evrov

Nova serija Evropa

4. april 2017 ob 07:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V obtok je prišel novi bankovec za 50 evrov. Uporabljal se bo vzporedno s starimi bankovci, ki jih bo mogoče zamenjati neomejeno dolgo. Ima izboljšane zaščitne elemente.

Novim bankovcem za pet, 10 in 20 evrov iz serije Evropa se je pravkar pridružil še novi bankovec za 50 evrov. Kot je na ponedeljkovi novinarski konferenci pojasnil direktor oddelka za gotovinsko poslovanje v Banki Slovenije Gregor Miklavčič, je treba zaščitne elemente občasno izboljšati, da bi bili bankovci čim varnejši pred ponarejanjem. Vsem bankovcem iz serije Evropa so tudi osvežili videz.

Mnogoteri zaščitni elementi

Enako kot pri prvi seriji je mogoče tudi bankovce iz serije Evropa enostavno preveriti z metodo otipa, pogleda in nagiba. Papir pristnega bankovca je na otip čvrst in šelesteč. Ob levem in desnem robu bankovca so rahlo izbočene črtice, nekoliko izbočeni pa so tudi arhitekturni motiv, črke in velika številka vrednosti.

Če bankovec pogledamo proti svetlobi, morajo postati vidni portret Evrope, številka vrednosti in arhitekturni motiv. Portretno okence na hologramu postane proti svetlobi prozorno, pokaže pa se portret Evrope, ki je viden z obeh strani bankovca.

Na svetleči smaragdno zeleni številki se ob nagibu pojavi svetlobni val, ki potuje navzgor in navzdol. Številka poleg tega spreminja barvo iz smaragdno zelene v temno modro. Na srebrnem traku postanejo vidni številka vrednosti, arhitekturni motiv in znak valute evro.

Na portretnem okencu na hologramu se ob nagibu pojavijo tudi mavrične krivulje, ki obkrožajo številko vrednosti, na hrbtni strani bankovca pa se v okencu pojavijo številke vrednosti v mavričnih barvah.

Po celotnem evrskem območju obenem

Bankovec bodo po Miklavčičevih besedah uvedli v vseh 19 državah sistema z evrom hkrati, dnevno pa ga bo uporabljalo več kot 338 milijonov ljudi. Poudaril je, da ne gre pričakovati, da bodo novi bankovci povsod na voljo takoj, saj morajo določene bankomate in druge naprave za poslovanje z gotovino še prilagoditi.

Da bi bili naprave za obdelavo bankovcev in instrumenti za preverjanje pristnosti povsod v evrskem območju pravočasno pripravljeni na novi bankovec, je evrski sistem sicer uvedel partnerski program. Sredi lanskega junija je več kot 50 panožnih partnerjev podpisalo tudi memorandum o soglasju o prilagoditvi opreme za bankovce na novi bankovec, s čimer so izrazili svojo zavezanost temu, da zagotovijo nemoteno uvedbo novega bankovca.

Stari bankovci ostajajo

Bankovci iz stare serije bodo obdržali svojo vrednost in jih bo mogoče neomejeno dolgo zamenjati v nacionalnih centralnih bankah sistema z evrom.

Petstotaka ne bo več

Nova bankovca za 100 in 200 evrov bodo predvidoma uvedli konec leta 2018 oziroma na začetku leta 2019, bankovca za 500 evrov pa skladno z odločitvijo Evropske centralne banke ne bodo več tiskali.

Al. Ma.