Večina voznikov uporablja varnostni pas, podcenjujejo pa tveganja na krajši vožnji

Tedni preverjanja uporabe varnostnega pasu: "Klik, ki lahko reši življenje."

10. marec 2017 ob 10:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav se uporaba varnostnega pasu med vožnjo skozi leta povečuje, pa vozniki na vsakodnevnih in krajših vožnjah podcenjujejo tveganje in možne posledice nesreče opozarjajo pri agenciji za varnost prometa, pred nacionalno preventivno akcijo Varnostni pas.

Akcija bo letos potekala pod sloganom "Vam je že KLIKnilo?" s katerim želijo pri agenciji opozoriti, da le en klik, ki ga slišimo ob pripetju varnostnega pasu na sprednjih sedežih za polovico zmanjša tveganje hudih poškodb ali smrti v prometni nesreči, za skoraj četrtino pa dosledna raba pasu zmanjša tveganje lažjih telesnih poškodb. Varnostni pas je najbolj učinkovit pri direktnih trkih in pri prevrnitvah.

Nekoliko manj učinkovit je varnostni pas na zadnjih sedežih, kjer zmanjša tveganje hudih poškodb in smrti za četrtino. Ta razlika pa je vendarle dovoljšnja, da je tudi na zadnjih sedežih pripenjanje smiselno še dodajajo na agenciji.

Raba varnostnega pasu je v Sloveniji visoka, saj po podatkih agencije uporablja varnostni pas 90 odstotkov voznikov in 91 odstotkov potnikov na sprednjih sedežih ter 93 odstotkov otrok. Nekoliko nižja pa je uporaba varnostnega pasu pri potnikih na zadnjih sedežih, kjer varnostni pas uporalja 67 odstotkov ljudi.

Najpomembnejša je raba pri otrocih

Najpogosteje vozniki in potniki varnostni pas uporabljajo na avtocestah, sledijo regionalne ceste, najnižji odstotek pripetosti pa je v naseljih. Na agenciji ob tem opozarjajo, da vozniki pogosto podcenjujejo možnosti nesreče na krajših vožnjah.

Slednje je še posebej je pomembno pri otrocih, ki morajo biti vselej pripeti, manjši otroci pa nameščeni v ustreznih otroških varnostnih sedežih. Statistični podatki namreč kažejo, da do hudih poškodb otrok v prometnih nesrečah najpogosteje pride prav zaradi neustrezne uporabe varnostnega pasu ali otroškega sedeža.

Otrokom bo v okviru akcije, ki bo potekala od 13. do 26. marca namenjene delavnice in dogodki po šolah in vrtcih, kjer se bodo otroci lahko podučili o pravilni uporabi varnostnega pasu. V času akcije pa bodo policisti in redarji poostreno nadzorovali uporabo varnostnih pasov pri vseh potnikih, s poudarkom na okolico vrtcev, šol in nakupovalnih središč.

