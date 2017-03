Vlada in Fides podpisala sporazum, tudi Sviz zahteva višje plače

Z ostalimi sindikati se bo vlada usedla v prihodnjih tednih

8. marec 2017 ob 13:45

Vlada je potrdila dogovor z zdravniškim sindikatom Fides o pogojih za začasno prekinitev stavke. V sindikatu Sviz pa zdaj pričakujejo višje plače tudi za učitelje.



V okviru sporazuma sta ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin v soboto parafirala aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. Prvi aneks omogoča izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov.

Drugi aneks spreminja vrednotenje delovnih mest mladih zdravnikov specializantov, izenačuje vrednotenje delovnega mesta vseh specialistov ne glede na dolžino trajanja specializacije in spreminja vrednotenje delovnega mesta zobozdravnik oz. zdravnik brez specializacije z licenco. Prav tako aneks opredeljuje dve novi delovni mesti, to sta višji zdravnik specialist ter višji zobozdravnik/zdravnik brez specializacije z licenco.

Sporazum poleg tega uvaja variabilno nagrajevanje v okviru posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu in za večjo kakovost zdravstvenih storitev.



Zahteve začele prihajati tudi z drugih strani

Sporazum med vlado in Fidesom je v delu zdravstva naletel na odobravanje, zlasti v zdravstveni negi pa so ogorčeni. Tako je iz navedb nekaterih predstavnikov sindikatov javnega sektorja razbrati, da bodo začeli s pritiski za izboljšanje plač.



Danes pa so se oglasili še v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Pričakujejo, da se bodo ustrezno zvišale tudi plače učiteljev. Nenazadnje, je poudaril glavni tajnik sindikata, Branimir Štrukelj, obstajajo za to že dane vladne zaveze.



V aneksu h kolektivni pogodbi iz leta 2002 namreč piše, da bodo plače zdravnikov specialistov v primerjavi s plačami univerzitetnih učiteljev v razmerju 1:1. Plače zdravnikov brez specializacije pa so lahko največ za 23 odstotkov višje od plač učiteljev z univerzitetno izobrazbo, je pojasnil Štrukelj. Napovedal je, da bodo zahtevo po zvišanju plač z vsemi legalnimi in legitimnimi sredstvi uveljavljali še v času mandata te vlade, in to do zadnjega tedna pred volitvami.



Vlada zatrjuje, da spoštuje sporazume

A vlada na Twiterju zagotavlja, da ves čas dosledno spoštuje dogovorjene zaveze s sindikati, ki so jih podpisali konec lanskega leta. To po navedbah vlade velja tudi za del dogovora, s katerim so določili, da dogovor s Fidesom pomeni tudi podlago za pogajanja o vrednotenju delovnih mest v zdravstvu in na drugih delovnih mestih, ki so primerljiva z zdravniškim. Vlada se je zavezala, da bo pogajanja z reprezentativnimi sindikati drugih dejavnost začela v roku enega meseca po sklenitvi aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike.

