Vlada priložnost za Zasavje vidi v zagonskih podjetjih. Januarja napovedan akcijski načrt.

5. december 2017 ob 17:46,

zadnji poseg: 5. december 2017 ob 18:01

Trbovlje - MMC RTV SLO, STA

Vlada je ob obisku Zasavja poudarila pomen zagonskih podjetij, ki po oceni vlade predstavljajo tudi priložnost za to regijo. Premier je ob tem napovedal, da bo vlada do konca januarja pripravila akcijski načrt za podporo zagonskim podjetjem.

Na posvetu Zasavje - regija startupov je tako predsednik vlade Miro Cerar napovedal pripravo akcijskega načrta z naslovom Slovenija - dežela startupov, s katerim želijo odpraviti administrativne ovire pri ustanovitvi zagonskih podjetij, ustvariti povezovalno okolje, država pa načrtuje tudi finančno pomoč tistim, ki želijo uresničiti svojo idejo. Cerar je ob tem dejal, da namerava vlada "podpirati mlade z idejami, povezovati gosopdarstvo s šolstvom in razvijati sistem vajeništva."

Predstavniki medsektorske skupine so na posvetu predstavili izhodišča za pripravo omenjenega akcijskega načrta. Zagonska podjetja slovenskih ustanoviteljev so po navedbah predstavnikov medsektorske skupine lani doma in v tujini uspeli zbrati za 95,7 milijona dolarjev investicij. To je sicer manj od rekordnih 131,7 milijona dolarjev v letu 2015, a več od 67,3 milijona dolarjev iz leta 2014. Slovenija je lani preko podjetja Outfit7 dočakala tudi svojega prvega samoroga - s tem izrazom se na običajno označuje mlada tehnološka podjetja z ocenjeno vrednostjo več kot milijardo dolarjev.

Sicer pa je medresorska skupina, ki jo sestavljajo predstavniki startup skupnosti, investitorjev, ministrstev in Slovenskega podjetniškega sklada, v analizi ugotovila, da je poleg družinske pomoči in pomoči prijateljev zagonskim podjetjem najbolj pomembna spodbuda Slovenskega podjetniškega sklada oziroma druge oblike nepovratnih sredstev države, zagonska podjetja pa izpostavljajo tudi pomoč drugih zagonskih podjetij.

Koprivnikar z župani o financiranju občin

V sklopu vladnega obiska Zasavja se je minister za javno upravo Boris Koprivnikar v Zagorju ob Savi sestal z župani treh zasavskih občin, ki so v prvi vrsti izpostavili problematiko financiranja občin. V občinah si namreč želijo, da bi se ob višanju socialnih transferjev sorazmerno višale tudi povprečnine. Po oceni Koprivnikarja je dialog potekal v zelo pozitivnem tonu.

"Vesel sem, da občine v Zasavju tudi med seboj sodelujejo. To je v skladu z mojo tezo, da nikogar ne silim v združevanje, sem pa zelo vesel sodelovanja, ki ga tudi sami podpiramo." Župani so ob tem izpostavili tudi vprašanje glede ureditve regije oziroma ali občina Litija sodi v Zasavje, zato je Koprivnikar županom obljubil, da bo preveril v kateri javni mreži Litija sodi v zasavje in v kateri ne.

Ena od tem je bila tudi telekomunikacijska infrastruktura. Koprivnikar pa je županom sporočil, da v kratkem pričakujejo razpis na tem področju, za katerega je država zagotovila skoraj 40 milijonov evrov sofinancerskega deleža. Minister pričakuje, da bo to izboljšalo delovanje tako slovenskih občin kot njihovih prebivalcev.

L. L.