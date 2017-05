Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Papič je v programu izpostavil predvsem potrebo po kakovostnem razvoju univerze. Velik poudarek pripisuje sodelovanju s študenti v boju za čim bolj kakovosten študij. Foto: BoBo Sorodne novice Papič edini kandidat za rektorja Univerze v Ljubljani Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vodenje ljubljanske univerze bo z oktobrom prevzel Igor Papič

Nasledil bo Ivana Svetlika

17. maj 2017 ob 09:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vodenje ljubljanske univerze bo 1. oktobra kot 44. rektor prevzel Igor Papič, ki je na volitvah kot edini kandidat za mesto rektorja za obdobje 2017-2021 prejel 91,1 odstotka veljavnih glasov zaposlenih in študentov.

Na voliščih 26 članic ljubljanske univerze in rektoratu se je volitev udeležilo 2.719 (6,1 odstotka) volilnih upravičencev, čeprav je v volilni imenik vpisanih 44.693 volilnih upravičencev. Rektorja so prvič v zgodovini Univerze v Ljubljani volili vsi zaposleni in študenti.

Pri štetju glasov sta skupini strokovnih delavcev in študentov predstavljali vsaka po dvajset odstotkov vseh glasov, skupina ostalih zaposlenih pa šestdeset odstotkov vseh glasov.

Papič je bil za novega rektorja Univerze v Ljubljani izvoljen za mandatno obdobje od 1. oktobra 2017 do 30. septembra 2021. Sedanjemu rektorju Ivanu Svetliku, čigar rektorovanje je zaznamovala predvsem afera dodatkov za stalno pripravljenost, se štiriletni mandat izteče septembra.

Papič je sicer redni profesor na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko, je predstojnik Laboratorija za električna omrežja in naprave, od 2011 do 2013 je bil prodekan za pedagoško dejavnost, od leta 2013 je dekan fakultete.

Sa. J.