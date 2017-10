Volitve predsednika države: volilna udeležba 43,57-odstotna

1.716.039 volilnih upravičencev, 3.194 volišč po Sloveniji in v tujini

22. oktober 2017 ob 06:52,

zadnji poseg: 23. oktober 2017 ob 00:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Glede na število preštetih glasov je svoj glas na šestih predsedniških volitvah v zgodovini samostojne države oddalo 43,57 odstotka volilnih upravičencev.

Glasovalo je 746.601 volilnih upravičencev od skupaj 1.713.762 volivcev.

Najnižja volilna udeležba je bila v volilni enoti Maribor (39,57 odstotka), najvišja volilna udeležba pa je bila v volilni enoti Kranj, in sicer 46,6-odstotna.

Za predsedniško funkcijo se je potegovalo devet kandidatov. Svoj glas za enega izmed njih je lahko oddalo 1.716.039 volilnih upravičencev, in sicer na 3.074 rednih voliščih in 88 voliščih omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. Več kot polovica volišč v Sloveniji, in sicer 1.790, je dostopnih invalidom. Volivci v tujini pa so lahko glas oddali na enem izmed 32 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.