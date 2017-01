Vox populi: Prednost SDS-a pred zasledovalci nekoliko manjša

Raziskava agencije Ninamedia

15. januar 2017 ob 17:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sodeč po raziskavi Vox populi bi SDS, če bi bile volitve ta konec tedna, v DZ-ju dobil 22 sedežev pred 18 SMC-jevimi. Najbolj priljubljen politik v državi je še naprej Borut Pahor, predsednik republike.

Januarsko raziskavo Vox populi je na vzorcu 700 ljudi za TV Slovenija med 10. in 12. januarjem pripravila agencija Ninamedia.

Delo vlade

Ocena dela vlade ostaja negativna, saj ga ob 8,4 odstotka neopredeljenih kot neuspešno ocenjuje 51,7 odstotka vprašanih, kot uspešno pa 39,8 odstotka. Je pa ta ocena kljub temu boljša kot v minulih dveh mesecih.

Hipotetične volitve v DZ

Razplet parlamentarnih volitev, če bi potekale danes, bi bil takšen. Na prvem mestu je SDS, ki ga podpira 12,7 odstotkov vprašanih. Na drugem mestu je SMC z 10,6 odstotka podpore, SD je na tretjem mestu z 10,3 odstotka. Sledijo ZL (7 %), NSi (6,4 %) in DeSUS (4,5 %).

Odstotek tistih, ki ne vedo, koga bi volili se je ta mesec močno povečal, odstotek tistih, ki sploh ne bi odšli na volišča, pa je nekoliko padel.

Odstotek tistih, ki med bero strank ne najdejo svoje in ne vedo koga bi volili je v primerjavi z decembrom zrastel za pet odstotnih točk.

Kako bi si stranke razdelile sedeže v DZ-jU:

Stranka Št. sedežev SDS 22 SMC 18 SD 18 ZL 12 NSi 11 DeSUS 7 Manjšini 2



Priljubljenost politikov

Na vrhu ni presenečenj - najbolj priljubljen politik v državi je Borut Pahor. Sledi mu Violeta Bulc. Tanja Fajon pa se je morala umakniti Dejanu Židanu. Veliki skok je naredil Miro Cerar, ki je pridobil tri mesta in je pred Milanom Brglezom. Lojze Peterle je padel za dve mesti in je za osmim, Zoranom Jankovićem. Dve mesti je pridobila Ljudmila Novak. Največji padec priljubljenosti se je zgodil Bojanu Dobovšku, ki je padel za tri mesta. Čisto pri dnu pa sta pristala Alenka Bratušek in Vinko Gorenak. Jože Tanko in Janez Janša pa družbo najbolj priljubljenih politikov zapuščata.

Garažna hiša pod tržnico

V tokratni anketi je Ninamedia na vzorcu 316 prebivalcev Osrednjeslovenske regije opravila še javnomnenjsko raziskavo o predlogu izgradnje garažne hiše pod ljubljansko tržnico. Takšen predlog je podprlo 47,3 odstotka, zavrnilo pa 43,8 odstotka vprašanih. Slaba desetina, 8,9 odstotka vprašanih, je bila neopredeljena.

Al. Ma.