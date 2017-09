Vozniki avtobusov podjetja Arriva v ponedeljek začnejo stavkati

V sindikatu napovedujejo, da bodo do preklica stavke vozniki opravljali le minimalno število prevozov. Vozniki zahtevajo dvig urne postavke, spoštovanje pravil o delovnem času in preklic sankcij proti članom sindikata. Foto: Bobo

Vozniki zahtevajo "pošteno plačilo za pošteno opravljeno delo"

3. september 2017 ob 21:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V sindikatu napovedujejo, da bodo do preklica stavke vozniki opravljali le minimalno število prevozov. Vozniki zahtevajo dvig urne postavke, spoštovanje pravil o delovnem času in preklic sankcij proti članom sindikata.

Tudi današnja pogajanja med vodstvom skupine Arriva Slovenija in stavkovnim odborom niso bila uspešna, zato bodo vozniki avtobusov v ponedeljek ob 8. uri začeli stavkati. Vodstvo je ponudilo mediacijo in preložitev stavke, a je stavkovni odbor predlog zavrnil.

"Mediacija pride v poštev, če je pripravljenost na drugi strani. Na vseh petih pogajalskih sestankih tega s strani delodajalca nismo zaznali, tako da mediacija zaradi tega za nas ni bila rešitev," je pojasnil generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije KS 90 Damjan Volf.

Vodstvo je nad odločitvijo stavkovnega odbora razočarano. "Vseskozi smo si s stavkovnim odborom prizadevali za uspešno reševanje sporov, in se zavedamo, da stavka ni izhod za rešitev težav. Trdno smo prepričani, da je vključitev tretje osebe lahko rešitev nastale situacije," je dejal direktor in predsednik uprave družb skupine Arriva Bo Karlsson.

"V stavkovnem odboru smo ogorčeni nad tem, da kljub temu, da smo v petek omejili stavkovne zahteve, delodajalec ni dal nobenega korektnega in konkretnega predloga, ki bi vodil v to, da do fizične stavke ne bi prišlo. Stavkovnemu odboru ni ostalo nič drugega, kot da se stavka v ponedeljek začne," je dejal Volf. "Smo bili pripravljeni tudi danes sprejeti kakršen koli predlog, ki bi šel v smer, da se urna postavka zviša v skladu z našimi predlogi, ki smo jih dali v petek," je dodal.

Stavka je po Karlssonovem mnenju neupravičena, saj da je skupina Arriva vselej in v celoti spoštovala vse panožne kolektivne pogodbe ter tudi kolektivne pogodbe posameznih podjetij skupine Arriva Slovenija, redno izplačevala plače, vse dodatke in nadure v skladu z dogovorjenimi višinami. "Stavka bo sankcionirana, če se bo izkazalo, da je nezakonita. To pomeni od kršitve delovnih obveznosti do odškodninskih in kazenskih tožb. Škoda bo velika," je dodal Karlsson.

Volf je pojasnil, da bodo v času stavke izvedeni šolski prevozi ter prevozi na delo in z njega. "Od delodajalca pričakujemo, da nam izroči svoje zahteve o zakonskem minimumu. Ko bomo to dobili, se bomo do tega tudi uradno opredelili. Stavkovni odbor ne bo kršil zakonskega minimuma," je dodal.

"Pozivamo vse uporabnike tega potniškega prometa, da stavke ne vzamejo kot stavke proti uporabnikom. Vozniki avtobusov samo zahtevajo pošteno plačilo za pošteno opravljeno delo. S tem ko bodo vozniki avtobusov pošteno plačani in bodo imeli ustrezne delovne pogoje, bodo tudi storitve, ki jo ponujajo uporabnikom, bolj kvalitetne," je povedal Volf.