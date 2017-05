""Vsak prispevek, vsaka kupljena znamka gre za pomoč tistim, ki jo potrebujejo""

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Letos so natisnili 2,6 milijona doplačilnih znamk in 25.000 doplačilnih nalepk za javni potniški promet. Foto: BoBo Teden RKS-ja je po Kebrovem prepričanju opomnik članom, prostovoljcem in podpornikom RKS-ja na vrednote, ki jih zastopajo. Foto: BoBo Sorodne novice Keber postal predsednik slovenskega Rdečega križa

4. maj 2017 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

8. maja, na mednarodni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca, se tradicionalno začenja teden Rdečega križa, ko se sredstva za organizaciji zbirajo tudi ob prodaji znamk in vozovnic.

Tudi letos so v RKS-ju izdali doplačilne znamke in doplačilne nalepke za javni potniški promet v vrednosti 17 centov. "Naše sporočilo je vedno enako: vsak prispevek, vsaka kupljena znamka v vrednosti 17 centov gre za pomoč tistim, ki jo v danem trenutku potrebujejo," je pojasnila generalna sekretarka organizacije Renata Brunskole.

Dodala je, da so natisnili 2,6 milijona doplačilnih znamk in 25.000 doplačilnih nalepk za javni potniški promet. V tednu Rdečega križa bodo vse pravne osebe ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu ali opravljajo poštno dejavnost, osebam, ki uporabljajo njihove storitve, obračunali omenjen prispevek v korist RKS-ja. Prispevek se bo obračunal od vsake prodane vozovnice oz. od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu razen za knjige, časopise in revije.

Lani zbrani denar za organizacijo tekmovanja v prvi pomoči, projekt Drobtinica ...

"V letu 2016 je bilo v času tedna Rdečega križa, od 8. do 15. maja, v okviru znamk in doplačilnih znamk na vozovnicah zbranih 346.837 evrov. Ta sredstva so bila transparentno porabljena za izvedbo razvojnih projektov, kritje stroškov organizacije tedna Rdečega križa in tudi za delovanje strokovnih služb," je ob predstavitvi poročila o lanski porabi sredstev pojasnila Brunskoletova.

Zbrana sredstva so po njenih trditvah porabili za izvedbo desetega državnega tekmovanja osnovnošolskih ekip prve pomoči na Debelem rtiču, izvedbo projekta Drobtinica ob svetovnem dnevu hrane in izvedbo dejavnosti ob 150-letnici RKS-ja. Več kot 215.000 evrov so območna združenja porabila za šolske potrebščine, pomoč socialno ogroženim posameznikom, usposabljanje prostovoljcev in za izvedbo drugih socialno-humanitarnih programov.

Keber: Dan Rdečega križa kot opomnik na vrednote

Teden RKS-ja se začenja z mednarodnim dnevom Rdečega križa, ki je "orjaška organizacija s sto milijonov članov in prostovoljcev v 190 državah", kot jo je opisal predsednik Dušan Keber. Teden RKS-ja je po njegovem prepričanju opomnik članom, prostovoljcem in podpornikom RKS-ja na vrednote, ki jih zastopajo. Tudi če so te vrednote, med katerimi sta humanitarnost in solidarnost, ko nastopi kriza, velikokrat na preizkušnji, je še dodal Keber.

