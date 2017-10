Za referendum o zakonu, ki ureja zdravstvene koncesije, je podpis mogoče oddati do 6. novembra

Novelo zakona je DZ sprejel 19. septembra

3. oktober 2017 ob 08:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Začel je teči 35-dnevni rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma proti uveljavitvi novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je 19. septembra sprejel državni zbor.

Za razpis referenduma morajo pobudniki zbrati 40 tisoč podpisov v petih tednih, to je do 6. novembra. Pobudo za začetek postopkov za referendum, podprto z več kot 5000 podpisi, je pred tednom dni v DZ vložil predsednik Društva za zdravje naroda Jožef Ivan Ocvirk. Ocvirk je ob vložitvi podpisov dejal, da je novela zakona pomanjkljiva in škodljiva za bolnike, saj se bodo tako še podaljšale čakalne dobe, obenem pa zatrdil, da pri pobudi ne gre za ščitenje interesov koncesionarjev.

Sicer pa je Ocvirk priznal, da jih je tako hitra določitev roka za zbiranje 40 tisoč podpisov malce presenetila. Zdaj bodo organizirali zastopnike, ki bodo podpise zbirali pred upravnimi enotami. Drugi podpisniki pa morajo "poslati svoje potrdilo o podpisu na naš naslov, ki ga sporočimo naknadno", je dejal za Radio Slovenija.

"Ta referendum ni za zdravniške plače"

Glede na različne odzive domneva, da ljudje niso dovolj seznanjeni z zakonom: "Ena mi je rekla: 'Tudi če jaz svojega podpisa pod to ne bom dala, imajo zdravniki že tako in tako previsoke plače.' Ne, ta referendum ni za zdravniške plače, to je jasno in nedvoumno. Ampak gre za to, da bomo državljani imeli dostop do zdravstva oz. zdravstvenih storitev takrat, ko jih potrebujemo." Več pa je takih, pravi, ki referendum podpirajo, "kajti naše zdravstvo nikoli ni bilo tako na psu, kot je zdaj".

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je referendumsko pobudo komentirala, da je to pač demokracija, se bo pa tudi danes v izjavi medijem odzvala na začetek zbiranja podpisov.

Novela zakona določa spremembe glede koncesij

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je DZ potrdil 19. septembra, je posegla v koncesije v zdravstvu, ki jih bodo po novem lahko podelili le na podlagi javnega razpisa, za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja še za 15 let. Koncesija bo razpisana le za dopolnitev javne zdravstvene mreže, ne bo pa predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Novela predvideva koncesijski akt in koncesijsko pogodbo.

T. K. B.