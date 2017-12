Zakona o financiranju občin in izvrševanju proračuna še drugič prepričala poslance

Izredna seja DZ-ja

4. december 2017 ob 08:09,

zadnji poseg: 4. december 2017 ob 16:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanke in poslanci so znova odločali o spremembah zakona o financiranju občin in zakonu o izvrševanju proračuna, potem ko je državni svet na zakona izglasoval veto. Oba zakona so poslanci vnovič potrdili.

Zakon o financiranju občin je bil izglasovan z 51 glasovi za in 23 proti, zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 pa je prejel 52 glasov podpore, 21 poslancev pa je glasovalo proti.

Državni svetniki so pred časom izglasovali veto tako na spremembe zakona o financiranju občin kot na zakon o izvrševanju proračunov. Menijo, da zakona neprimerno urejata financiranje občin oz. sta zanje škodljiva. Predvsem so nasprotovali redvidenemu postopku določitve povprečnine z upoštevanjem makroekonomskih okoliščin. Zanje namreč ni sprejemljivo, da bi na tej podlagi sredstva občinam arbitrarno nižali na predlog vlade, ampak bi morali za to določiti merila.

Pri zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 pa so državni svetniki izpostavili kritiko do višine povprečnine. Ta se z letošnjih 530 evrov v prihodnjem letu zvišuje na 551 evrov na prebivalca, v letu 2019 pa še za sedem evrov na 558 evrov, a s tem v občinskih združenjih niso zadovoljni.

DS: Povprečnina ne sledi gospodarski rasti

Na današnji seji DZ je državni svetnik Milan Ozimič v razpravi pojasnil, da so svetniki veto na spremembe zakona o financiranju občin izglasovali, ker ne predstavlja izboljšav na področju financiranja občin, ampak položaj poslabšuje. V zvezi z zakonom o izvrševanju proračuna pa je Ozimič dodal, da predlagana višina povprečnine ne zagotavlja primernega financiranja zakonsko predpisanih nalog občine, jim ne omogoča izvajanja nujno potrebnih investicij in ne sledi gospodarski rasti. Državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Ksenija Klampfer je poudarila, da so analize pokazale, da je treba izboljšati sedanji model izračuna povprečnine in primerne porabe občin ter pri tem upoštevati podatke o realnih stroških občin. Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona, po njenih besedah sledijo ugotovitvam omenjenih analiz. V zvezi z zakonom o izvrševanju proračuna pa je državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič dejal, da je povprečnina v višini 558 evrov, ki je predvidena za leto 2019, najvišja v zgodovini. Oba zakona sta ponovno prejela podporo poslancev SD, DeSUS in SMC. Podporo sta zakona prejela tudi s strani nepovezanih poslancev in obeh poslancev narodnih skupnosti. Medtem pa so v SDS zakonoma očitali, da ne upoštevata novih obveznosti, ki jih imajo občine in so višje od dviga povprečnin. Kritike o prenizkih prihodkih občin pa so prišle tudi iz vrst NSi in Levice.

Al. Ma., L. L.