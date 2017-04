Zaradi deževja ponekod plazovi, reke bodo še naraščale

Padavine bodo do večera ponehale

28. april 2017 ob 07:28,

zadnji poseg: 28. april 2017 ob 11:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zaradi dežja so ponekod imeli težave s hudourniki in podrtimi drevesi. Čez dan bodo močneje narasle Sava v srednjem toku in reke v porečjih Vipave, Savinje ter Dravinje.

Od srede do četrtka zvečer je na širšem območju Julijskih Alp padlo od 60 do 300 litrov padavin na kvadratni meter, drugod od 20 do 60, na vzhodu države pa do 20. Do večera bo v hribovitem in goratem svetu južne, zahodne in severne Slovenije padlo še od 70 do okoli 130 litrov dežja na kvadratni meter, drugod večinoma od 20 do 70 litrov. Meja sneženja bo danes med 1200 in 1400 metri nad morjem.

Tudi zato bodo nekatere reke ohranjale svoje velike pretoke, nekatere pa bodo še narasle. Večjih poplav ne pričakujejo, so pa mogoča razlivanja na območjih vsakoletnih poplav.

Kot so pojasnili na agenciji za okolje (Arso), Sava Bohinjka in njeni pritoki poplavljajo na območjih pogostejših poplav. Pretoki rek na tem območju in gladina Bohinjskega jezera bodo čez dan še postopno naraščali.

Reka Sava se bo dopoldne razlivala na izpostavljenih mestih v srednjem toku. V zgornjem toku se v manjšem obsegu razliva tudi Savinja - dopoldne bo še naraščala v srednjem in spodnjem toku ter se sredi dneva tudi v tem delu začela razlivati na območjih vsakoletnih poplav.

Posamezne reke na severozahodu Slovenije, na območju Kamniško-Savinjskih Alp in v porečju Vipave ponekod poplavljajo na območjih pogostih poplav. V dopoldanskih urah bodo reke v severozahodni Sloveniji in na območju Kamniško-Savinjskih Alp začele upadati. Reka Ljubljanica se bo sredi dneva razlivala na običajnih območjih na Ljubljanskem barju.

Nevšečnosti zaradi vremena

Po podatkih Prometnoinformacijskega centra za državne ceste je zaradi vdora vode zaprta tudi regionalna cesta v Bohinjski Bistrici, ki vodi proti Bledu, zapora zaradi poplavljenega cestišča pa je tudi na glavni cesti Most na Soči-Tolmin pri Modreju.

Zemeljski plaz se je v četrtek zvečer sprožil tudi na lokalno cesto v Belih Vodah v občini Šoštanj in zaprl polovico ceste.

Balvanov poln plaz

Nekaj ur kasneje se je v soteski pri Igli v naselju Podveža na regionalno cesto Luče-Solčava sprožil skalni plaz, med katerim so bile posamezne skale po navedbah uprave za zaščito in reševanje premera več kot štiri metre. Zaradi plazu in poškodovanega cestišča je cestna povezava povsem prekinjena, dostop do kraja dogodka pa zaradi ponavljajočih se podorov izredno nevaren.

Zaradi plazu je bil dopoldne prelaz Ljubelj zaprt avstrijski strani, zdaj je spet odprt.

Na Jesenicah, v Kamniku in Medvodah so imeli nekaj težav z meteorno vodo, na Hrušici je narasel hudournik ogrožal stanovanjski objekt. Zaradi slabo delujoče cestne kanalizacije je meteorna voda začela zalivati tudi stanovanjski objekt v Bresternici pri Mariboru, v Legnu pri Slovenjem Gradcu pa se je zaradi velike količine padavin zamašila odvodna cev za meteorno vodo delavnice za obdelavo plastike, zato je voda začela ogrožati objekt. Gasilci so zamašeno cev začasno sanirali in vrata delavnice zaščitili s protipoplavnimi vrečami.

Zjutraj so o težavah poročali še iz nekaterih drugih krajev, med drugim Tržiča, Domžal, Laškega in Kranja.

Al. Ma.