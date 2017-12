Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Poudarki Na odločitev zavarovalnice se bodo gasilci pritožili, obrambni ministrici Andreji Katič pa bodo predlagali sklenitev kolektivnega zavarovanja. Gasilci se bodo na odločitev zavarovalnice pritožili Foto: BoBo Sorodne novice Gasilci za januar napovedali opozorilno stavko

Zavarovalnica Sava zavrnila izplačilo poškodovanim gasilcem

Po mnenju zavarovalnice niso bili ustrezno zaščiteni

20. december 2017 ob 20:00

Celje - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Zavarovalnica Sava je zavrnila izplačilo odškodnine štirim celjskim gasilcem, ki so bili opečeni v gašenju požara pred dvema letoma. Šlo je za eno hujših nesreč pri nas, v kateri je prišlo do eksplozije plina. Ker po navedbah zavarovalnice gasilci niso uporabljali obvezne zaščitne opreme, ki bi opekline preprečila, so njihove odškodninske zahtevke zavrnili. Gasilci vztrajajo, da so delovali v skladu z gasilsko taktiko.

Bil je 26. november pred dvema letoma, malo po polnoči so pod mostom čez Savinjo zagoreli odpadki. Celjski poklicni gasilci so odhiteli na intervencijo, ker je ogenj medtem poškodoval plinovod pod mostom, je prišlo do eksplozije. Trije gasilci so bili zaradi opeklin v bolnišnici 12 dni, potem pa so še pol leta ostali doma, pove Lovro Dobrosavljevič iz poklicne gasilske enote Celje. Vsem so ostale tudi brazgotine.

Potem pa je sledil še šok od zavarovalnice. Odškodnine ne bo. Kot so zapisali v Zavarovalnici Sava, gasilci med intervencijo niso uporabljali obvezne zaščitne opreme, ki bi opekline preprečila. Vodja tedanje intervencije Aleš Gradišnik pa ob tem opozarja, da je gasilcem sam dal povelje, da se dva opremita v prvo stopnjo zaščite, medtem ko sta se gasilca opremljala pa je prišlo do izpuha.

Na argument zavarovalnice, da tudi niso imeli sklenjenega ustreznega zavarovanja, pa gasilci odgovarjajo, da so se zavarovali v tem primeru za vse, kar je možno in to na zavarovalno vsoto 312 tisoč evrov. Na odločitev zavarovalnice se bodo pritožili, obrambni ministrici Andreji Katič pa bodo predlagali sklenitev kolektivnega zavarovanja za poklicne in prostovoljne gasilce.

