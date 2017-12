Gasilci za januar napovedali opozorilno stavko

Še ena stavka v javnem sektorju

11. december 2017 ob 13:21,

zadnji poseg: 11. december 2017 ob 14:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije so za januar napovedali opozorilno stavko, začela se bo 10. januarja ob 6. uri in končala 12. januarja ob 7. uri.



Gasilci so po nedavnem podpisu aneksa h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki za en plačni razred zvišuje eno od orientacijskih delovnih mest, pričakovali, da se bodo nadaljevala resorna pogajanja za spremembo kolektivne pogodbe v njihovi dejavnosti, saj želijo še dvig uvrstitve za 16 drugih delovnih mest. Zaradi tega so bili prejšnji teden na srečanju z obrambno ministrico Andrejo Katič presenečeni, ko jim je ta povedala, da nima nikakršnega mandata za pogajanja, je danes ponovil sekretar sindikata David Švarc.

"To nas je močno negativno presenetilo in te vladne poteze si enostavno ne moremo razlagati drugače kot popolno ignoranco in izigravanje poklicnih gasilcev," je pojasnil. To, da jim je ministrica dejala, da bo vlado obvestila o zahtevah sindikata, po njegovih besedah kaže na čudno komunikacijo znotraj vlade, ki ima zahteve gasilcev na mizi že več mesecev. Ker po predvidevanjih sindikata vlada nima nekega resnega namena odpraviti anomalij v dejavnosti poklicnega gasilstva, so se na današnji seji stavkovnega odbora odločili za stavko.

Gre za prvo samostojno stavko gasilcev v zgodovini samostojne Slovenije, so pa gasilci sodelovali v treh skupnih stavkah v javnem sektorju, in sicer v letih 2010, 2012 in 2013, je še pojasnil Švarc. Kot je poudaril podpredsednik sindikata Silvo Kuntarič, si stavke ne želijo, a je to za njih "v tem trenutku edini izhod".

Kot je poudaril Švarc, bodo stavko izvajali s skladu z zakonskimi omejitvami. Gasilci morajo namreč tudi med stavko opravljati vse intervencije, pri katerih gre za reševanje življenj in premoženja.

Kaj lahko (ne) počnejo med stavko

Na vprašanje, česa med stavko ne bodo opravljali, je Švarc odgovoril, da možnosti ni prav veliko in da se bodo o konkretnih dejavnostih, ki jih ne bodo izvajali, še dogovorili. Poudaril je, da bodo ljudem vedno pomagali, saj ni namen stavke škodovati njim.

"Nekaj manevrskega prostora imamo, ne želimo pa izgubiti podpore, ki jo imamo v javnosti," je poudaril Kuntarič in pojasnil, da iščejo rešitve, kako bi lahko s stavko neposredno prizadeli državo. Bo pa imelo po njegovih besedah, če se jim z vlado ne bodo uspeli dogovoriti v kratkem, 700 gasilskih družin pokvarjene praznike.

Švarc je ob tem navedel tudi možnosti zaostritve stavke s tem, da gasilci prenehajo izvajati preventivna dela v različnih gospodarskih družbah, kar bi povzročilo gospodarsko škodo, ali pa da bi prenehali delovali v gasilski šoli na Igu. Toda za zdaj se za takšne ukrepe še niso odločili, je pojasnil.

Ob tem v sindikatu po njegovih besedah še vedno upajo, da se jim bo z vlado uspelo dogovoriti še ta mesec, da do stavke ne bi prišlo. Če pa bo do nje prišlo, ji bodo sledili tudi protesti, ki bodo še glasnejši, kot je bil tisti, ki so ga pripravili na začetku oktobra, je napovedal Švarc.

Kritičen je bil tudi do spremembe davčnih obremenitev najboljših plač, s čimer da je vlada sebi "dvignila plače v bistveno višjih zneskih, kot bi jih bili deležni gasilci".

Prav tako je vlada "z nekimi individualnimi manevri prispevala tudi k dvigu plač nekih drugih skupin v javnem sektorju, ki so ravno tako bolje plačani in višje vrednoteni od gasilcev", je še dodal Švarc in poudaril, da od svojih zahtev pri odpravi plačnih anomalij ne bodo odstopali.

Zahteve

V sindikatu za dve od 16 delovnih mest zahtevajo dvig uvrstitve za tri plačne razrede, za druge pa za dva razreda. Vlada pa jim je za ti dve delovni mesti pripravljena ponuditi dva razreda višjo uvrstitev, za osem delovnih mest za en razred, za šest delovnih mest pa se ne strinjajo z dvigom, je navedel Švarc in pojasnil, da razlika v sredstvih med vladnim in sindikalnim predlogom znaša manj kot 150.000 evrov na leto.

Med stavkovne zahteve ob današnji odločitvi za stavko so ob odpravi anomalij v dejavnosti poklicnega gasilstva zapisali tudi vzpostavitev oziroma ohranitev plačnih razmerij znotraj dejavnosti in z drugimi primerljivimi poklici ter ureditev pravice do položajnega dodatka in dodatka za stalnost, kot ga imajo primerljivi poklici.