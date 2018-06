Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 13 glasov Ocenite to novico! Stanislav Zore je mašo za domovino daroval v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani. Foto: BoBo Nadškof Stanislav Zore je demografijo in rodnost poudaril kot ključno vprašanje za slovensko državo. Foto: BoBo Zato imajo politiki in državniki veliko odgovornost, da poskrbijo za takšne gospodarske in socialne razmere, da se našim mladim ne bo treba izseljevati v tujino in da se bodo tisti, ki so že v tujini, čim prej vrnili domov. Zore o odgovornosti politikov Sorodne novice Zbrali več kot 500 podpisov proti razlastitvi šentviškega pokopališča Zore na Brezjah: Vedno večkrat je pravica do življenja poteptana Dodaj v

Zore daroval mašo za domovino: "Država, ki ima rada otroke, ima prihodnost"

"Smo v demografski zimi"

21. junij 2018 ob 20:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vprašanje demografskih gibanj in rodnosti je eno izmed ključnih vprašanj za prihodnost naše države in domovine, je med mašo za domovino razmišljal nadškof Stanislav Zore. Dotaknil se je tudi svobode in položaja slovenskih katoličanov.

Poleg škofov, duhovnikov in vernikov so se maše za domovino v ljubljanski stolni cerkvi sv. Nikolaja pred dnevom državnosti udeležili tudi predstavniki političnega in družbenega življenja na čelu s predsedniki republike, vlade in državnega sveta, Borutom Pahorjem, Mirom Cerarjem in Alojzom Kovšco. Opaziti je bilo tudi predstavnike diplomatskega zbora z apostolskim nuncijem Svetega sedeža v Sloveniji Juliuszem Januszem.

Ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore je v pridigi pozval, naj se politika in ljubezen do domovine ne merita samo po gospodarskih kazalnikih, temveč tudi po tem, kako v naši domovini skrbimo za družine in otroke ter s tem za našo prihodnost. Po njegovih besedah se moramo ozreti na ključno težavo – "to je, da smo se v demografski zimi znašli zato, ker nismo dovolj skrbeli za naše družine in otroke".

"Zato imajo politiki in državniki veliko odgovornost, da poskrbijo za takšne gospodarske in socialne razmere, da se našim mladim ne bo treba izseljevati v tujino in da se bodo tisti, ki so že v tujini, čim prej vrnili domov," je dejal Zore, ki je tudi predsednik Slovenske škofovske konference. Dodal je, da k temu sodi tudi takšna družinska politika, ki jim bo omogočila ustvarjanje družin. "Samo država, ki ima rada otroke, ima prihodnost," je v pridigi med mašo poudaril Zore.

Žalitve katoličanov

Zore je izrazil obžalovanje, da so v Sloveniji katoličani "še vedno prepogosto žrtev žalitev, zgodovinskih predsodkov in nestrpnosti – pa naj bo to v medijih, politiki ali pa v državnih ustanovah". Ob tem je spomnil na "ideološko odlaganje" uveljavitve odločbe ustavnega sodišča o financiranju javno veljavnih programov v zasebnih osnovnih šolah, med katerimi je nekaj katoliških šol.

"Slovenski katoličani po 26 letih še vedno čakamo na sklenitev ustreznih mednarodnih sporazumov, s katerimi bi na evropsko primerljiv način zaščitili versko svobodo v bolnišnicah, zaporih in šolstvu ter drugih področjih," je opozoril Zore. Po njegovih besedah imajo vse sosednje države takšne sporazume in nikjer države zaradi tega niso ogrožene.

Mir in svoboda za vse

"Nobenega razloga ne vidim, da ne bi tega storili tudi v Sloveniji, in upam, da bo nova vlada čim prej začela pogajanja s Svetim sedežem," je poudaril Zore. Ob koncu pridige pa je pred dnevom državnosti, ki ga bo Slovenija praznovala v ponedeljek, vsem državljanom in vsem katoličanom zaželel miru in svobode.

Z mašo v ljubljanski stolnici so zaznamovali tudi 25. obletnico formalne ustanovitve samostojne Slovenske škofovske konference. Njen statut je papež Janez Pavel II. potrdil 19. februarja 1993, dan pozneje pa je kongregacija za škofe izdala dekret o njeni ustanovitvi.

