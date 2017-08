Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 76 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Osrednje maše na Brezjah se je udeležilo okoli 4000 ljudi, v dveh dneh ob prazniku pa naj bi se pred milostno podobo Marije Pomagaj, ki jo je leta 1814 naslikal Leopold Layer, ustavilo več kot 7000 ljudi. Foto: BoBo Sorodne novice Zore: "Pravičniška drža do drugih ni dovolj, začeti je treba pri sebi"

Zore: Ker nimamo pravega odnosa do življenja na njegovem začetku, imamo težave tudi na koncu

Praznovanje Marijinega vnebovzetja ali velikega šmarna

15. avgust 2017 ob 06:59,

zadnji poseg: 15. avgust 2017 ob 12:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Katoličani praznujejo Marijino vnebovzetje in slovesna bogoslužja potekajo po številnih cerkvah, posvečenih Mariji.

Marijino vnebovzetje, imenovano tudi veliki šmaren, je največji cerkveni Marijin praznik. Čeprav gre za enega najstarejših Marijinih praznikov, katerega prve omembe segajo v obdobje pred četrtim stoletjem, pa je versko resnico, da je bila Marija "po končanem teku svojega zemeljskega življenja s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo", šele leta 1950 slovesno razglasil papež Pij XII.

Pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah je 10. uri mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V osrednjem romarskem središču mariborske nadškofije, na Ptujski gori je mašo daroval mariborski nadškof metropolit Alojz Cvikl. Maše potekajo tudi v drugih osrednjih romarskih središčih posameznih škofij. V cerkvi Marijinega vnebovzetja v Turnišču pa je mašo daroval apostolski nuncij v Sloveniji Juliusz Janusz ob somaševanju škofa Petra Štumpfa.

Zore: Marijin zgled nam sprašuje vest

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v svojem nagovoru med drugim poudaril, da nam Marijin zgled sprašuje vest, če smo tudi mi tako neomajno zapisani življenju, kakor mu je bila zapisana ona.

"Ali smo tudi mi, kot posamezniki in kot družba, dosledni varuhi življenja od njegovega spočetja do naravne smrti. Bojim se, da ne. Nedavno smo lahko doživeli, kakšnih besed je bil deležen človek, ki se je zavzel za nerojeno življenje in brez olepševalnih besedičenj povedal, da je tudi otrok, ki še ni rojen, nosilec človekovih pravic in najbolj temeljna med temi pravicami je prav pravica do življenja. Jemati nerojenim to temeljno pravico je prvi kamenček v plazu, v katerem človek nazadnje neha biti vrednota in postane bodisi za posameznike bodisi za določene skupine zgolj še sredstvo za doseganje ciljev. Ker nimamo pravega odnosa do življenja na njegovem začetku, imamo veliko težav tudi z življenjem na njegovem koncu," je dejal Zore.

V nadaljevanju svojega nagovora je opisal, da tudi ne znamo stopiti v pravi odnos spoštovanja do človekove smrti, do smrti vsakega človeka. "To je tudi eden od razlogov, zakaj s takšno težavo pokopavamo žrtve, ki so zasute po rovih in jamah širom naše domovine. Hvala Bogu, se je tu vendarle začelo premikati. Če bomo potrpežljivo in vztrajno hoditi po poti tega uveljavljanja spoštovanja do vseh mrtvih, sem prepričan, bomo morda le zaslutili, kolikšno dostojanstvo obdaja vsakega človeka, pa naj bo ta človek šele na poti, da bo ugledal luč dneva, ali pa je za svetlobo tega sonca že zaprl svoje oči," je med drugim zbranim na Brezjah povedal ljubljanski nadškof.

Marijino vnebovzetje je tudi pravoslavni praznik

Poleg Rimskokatoliške cerkve praznik Marijinega vnebovzetja zaznamuje tudi Pravoslavna cerkev. In sicer 28. avgusta. V Sloveniji je 15. avgust od leta 1992 tako kot v veliko drugih evropskih državah tudi dela prost dan.

VIDEO Praznovanje Marijinega vnebovzetja

