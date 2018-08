Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dina Asher Smith je bila glavna zvezdnica prvenstva v Berlinu. Zanesljivo je zmagala na 100 in 200 metrov, v zadnji predaji štafete 4 x 100 m pa je švignila mimo vseh tekmic do tretjega zlata. Foto: Reuters Dodaj v

Britanci z največ uspeha v Berlinu, Ratejeva najbližje odličju med Slovenci

Naslednje evropsko prvenstvo v Parizu avgusta 2020

13. avgust 2018 ob 16:27

Berlin - MMC RTV SLO

Velika Britanija je na evropskem prvenstvu v atletiki v Berlinu osvojila sedem zlatih, pet srebrnih in šest bronastih medalj ter končala na prvem mestu na preglednici medalj.

Druga mesto je zasedla Poljska (7-4-1), tretja pa je bila gostiteljica Nemčija (6-7-6). Poljaki in Nemci so blesteli v tehničnih disciplinah. Na četrtem mestu je končala gostiteljica naslednjega evropskega prvenstva Francija (3-4-3). Prvenstvo leta 2020 bo v Parizu od 26. do 30. avgusta, torej tri tedne po koncu olimpijskih iger v Tokiu.

Medalje v nemški prestolnici je osvojilo 27 držav, Slovenija pa ji je bila najbližje s četrtim mestom Martine Ratej v metu kopja. Priložnost za odličje je bila izjemna in razočaranje je še vedno ogromno. Deset slovenskih atletov in atletinj je nastopilo v Berlinu. V finalu sta nastopila še Luka Janežič, ki je na 400 m končal na petem mestu, in Maruša Mišmaš na 3.000 m zapreke, v nedeljo je zasedla enajsto mesto.

V polfinalu je nastopila še Anita Horvat in zasedla 14. mesto. Drugim se ni uspelo prebiti iz kvalifikacij. S tem ekipa ni v celoti izpolnila ciljev, ki so bili postavljeni pred odhodom, ko je predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije Vladimir Kevo napovedal najmanj tri finalne uvrstitve in medaljo.

Pregled medalj: Z S B Skupno VELIKA BRITANIJA 7 5 6 18 POLJSKA 7 4 1 12 NEMČIJA 6 7 6 19 FRANCIJA 3 4 3 10 BELGIJA 3 2 1 6 GRČIJA 3 2 1 6 BELORUSIJA 3 1 3 7 NORVEŠKA 3 1 1 5 ŠPANIJA 2 3 5 10 UKRAJINA 2 3 2 7 PORTUGALSKA 2 0 0 2 NIZOZEMSKA 1 3 4 8 TURČIJA 1 2 2 5 ŠVICA 1 2 1 4 ŠVEDSKA 1 2 1 4 ITALIJA 1 1 4 6 LITVA 1 0 1 2 HRVAŠKA 1 0 0 1

