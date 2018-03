Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Veronika Domjan je ena izmed najobetavnejših slovenskih atletinj. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Domjanova srebrna na evropskem pokalu do 23 let

Zmaga za Hrvatico Toljevo

11. marec 2018 ob 20:15

Leiria - MMC RTV SLO, STA

Veronika Domjan je na 17. evropskem zimskem pokalu v metih v Leirii na Portugalskem s 54,48 metra osvojila srebrno medaljo v metu diska v kategoriji do 23 let. Atletinja iz Zavrča je zaostala le za 18-letno Hrvatico Marijo Tolj, ki je zmagala s 56,31 m.

"Medalja je sicer medalja za Slovenijo, toda tehnično nisem bila dobra, ker dva tedna zaradi snega nismo metali doma, le enkrat v sredo, preden smo šli na Portugalsko. Ni bilo pravega občutka in tehnike, ker smo metali le v mrežo, ko smo se vrnili iz priprav. Toljeva ni slabo nastopila, toda pozna se ji, da je že tekmovala v Splitu, kamor jaz nisem šla, imela pa je tudi srečo z vetrom," je poudarila Domjanova.

Toljeva je s 54,83 m povedla že v prvi seriji, ko je bila Domjanova s 53,74 m zanesljivo druga. Slovenska rekorderka je nato za centimeter popravila svoj izid, v tretji pa na 54,09 m, kar je bilo še vedno precej pod uvodno znamko Hrvatice. Tudi 54,48 iz četrte serije je bilo premalo za prevzel vodstva, nato pa je po seriji slabih dosežkov Toljeva v predzadnji seriji vrgla še 56,31 m. Domjanova je v peti seriji ostala brez izida, v šesti seriji, ko je Hrvatica znova vrgla daleč (55,23 m), pa je dosegla 53,64 m.

Domjanova je julija lani na 11. evropskem prvenstvu za mlajše člane do 23 let v poljskem Bydgoszczu v finalu meta diska osvojila bronasto medaljo z 58,48 m. Predlani je bila kot najmlajša v slovenski ekipi na EP-ju v Amsterdamu in je že na svoji prvi veliki članski tekmi prišla v finale ter osvojila 10. mesto; v kvalifikacijah tega tekmovanja je s 60,11 m izboljšala svoj prejšnji državni rekord. Domjanova, evropska mladinska podprvakinja 2015, je bila marca lani srebrna na evropskem zimskem pokalu v metih v Las Palmasu med mlajšimi članicami, leto poprej je bila na tem tekmovanju zlata, leta 2015 pa je bila tretja.

"Moj cilj je, da presežem osebni in državni rekord 60,11, na EP-ju v Berlinu pa si želim izboljšati tudi uvrstitev iz EP-ja 2016. Ko bomo lahko malo trenirali, ko bo vreme boljše, bodo takoj boljši tudi izidi. Se že veselim poletne sezone, ki jo bom tekmovalno začela konec maja v Slovenski Bistrici ali pa junija. Moj glavni cilj pa so nato sredozemske igre in jasno, EP v Berlinu," je napovedala Domjanova, ki vadi pod taktirko Rolanda Varge.

Danes sta od Slovencev med člani nastopila še Blaž Zupančič (Mass), ki je bil 13. v suvanju krogle (18,36 m), in Claudia Štravs (Olimpija), ki je bila osma v finalu B v metu kladiva (59,20 m) in skupno na 20. mestu.

