Evropska smetana gorskega teka naslednji teden na Veliki planini

Nastopilo bo okrog 250 tekačev iz 24 držav

1. junij 2017 ob 16:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Slovenijo so prispeli predstavniki Evropske atletske zveze, ki bodo z organizatorji dorekli zadnje podrobnosti glede izvedbe evropskega prvenstva v gorskih tekih na Veliki planini.

Evropsko prvenstvo bo od 7. do 9. julija, nastopilo pa bo okrog 250 tekmovalk in tekmovalcev iz 24 držav. Osrednji, tekmovalni del 16. EP-ja v gorskih tekih bo 8. julija, ko bo start v Eko resortu pod Veliko planino, proga bo vodila mimo cerkvice sv. Primoža in Pasjih pečin do Male planine ter cilja na Gradišču na Veliki planini. Skupna dolžina proge je 12 km in ima 1295 m višinske razlike. Glede na različne kategorije bosta še dva starta na isti progi, in sicer za članice in mladince na sv. Primožu ter za mladinke na Kisovcu. Za preostale tekače bo na dan prireditve tudi odprta prvenstvena tekma.

Slovenija si obeta dobre uvrstitve, saj so slovenski gorski tekači v zadnjih desetih letih na EP-jih prišli do štirih medalj v članski konkurenci; Mateja Kosovelj je bila srebrna leta 2006 in 2014, ter bronasta leta 2013, Lucija Krkoč pa bronasta leta 2011. Prav toliko je bilo slovenskih odličij v mladinski konkurenci. Poleg tega je bilo za slovenske gorske teke lansko leto eno uspešnejših do zdaj. Na svetovnem prvenstvu v gorskem maratonu sta si julija v Podbrdju Lucija Krkoč in Mitja Kosovelj priborila bronasti medalji, tudi ekipno pa je bila Slovenija tretja v ženski konkurenci.

Odprtje prvenstva bo v petek, 7. julija, na stadionu v Kamniku. "To bo najpomembnejša atletska prireditev pri nas v naslednjih letih. EP bodo skupaj organizirali AZS in njegovo Združenja za gorske teke, EAA in Klub gorskih tekačev Papež, ki se je izkazal že v preteklosti z organizacijo številnih tekem na najvišji svetovni ravni. Med drugim svetovnega prvenstva, ki je bilo v Sloveniji leta 2010. Skupaj s spremljevalci in obiskovalci v Kamniku in okolici pričakujejo več tisoč obiskovalcev, kar bo tudi zelo pomembno," je na novinarski konferenci dejal predsednik AZS-ja Roman Dobnikar.

Predsednik Združenja za gorske teke pri AZS-ju Tomo Šarf je poudaril, da so bili pred 25 leti postavljeni slovenski temelji gorskega teka pri nas na Šmarni gori, v tem času pa je bilo osvojenih 56 medalj na SP-jih in EP-jih. "Obeta sem nam lepa tekma, vendar zaradi vse močnejše konkurence ne smemo biti razočarani, če ne bo medalje. Toda prepričan sem, da bodo slovenski predstavniki, ki bodo določeni po izbirni tekmi v nedeljo na Ratitovec, uspešno zastopali slovenske barve."

Vodja tekmovanja Dušan Papež je zagotovil, da je vse pripravljeno in bi lahko EP izvedli že jutri. Poudaril je, da bo proga zelo zanimiva in nekoliko drugačna, kot je bila na SP-ju leta 2010.

