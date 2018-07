Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Neja Filipič je bila razred zase na mitingu v Zagrebu. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Janežič z zmago v Zagrebu potrdil dobro formo pred evropskim prvenstvom Dodaj v

Filipičeva gladko zmagala v Zagrebu

Marolt najboljši tudi na 200 metrov

29. julij 2018 ob 20:25

Zagreb - STA

Neja Filipič je drugi dan odprtega atletskega prvenstva Hrvaške v Zagrebu s 6,47 metra zmagala v skoku v daljino in vse tekmice ugnala za več kot pol metra. Potrdila je dobro formo pred evropskim prvenstvom, ki bo v Berlinu med 7. in 12. avgustom.

Filipičeva je morala po zahtevi Atletske zveze Slovenije v skoku v daljino za nastop na EP-ju potrditi formo in skočiti vsaj 6,35 metra. To ji je več kot uspelo, njen nastop pa mora potrditi še Evropska atletska zveza, kar se bo zgodilo verjetno v torek, dan po uradni prijavi AZS. Imela je ob štirih prestopih dva veljavna poskusa, 6,47 m (veter +1,7 m/s) v drugi in 5,82 m v četrti seriji.

"Bilo je izredno vroče in nisem imela nobene prave konkurence. Veljaven skok sem napravila še tedaj, ko sem imela še veter v hrbet. Sem zelo zadovoljna z današnjim dosežkom, posebej zato, ker je to zadnja tekma pred EP-jem," je povedala Filipičeva.

Luka Marolt (Domžale) je tako kot dan prej na 100 m najboljši čas dosegel tudi v teku na 200 m (21,64). Slovenska rekorderka Anita Horvat (Velenje) je dosegla skupno drugi čas v teku na 200 m z njenim najboljšim izidom sezone (23,60). Drugi so bili še Bernarda Letnar (Velenje) v metu kopja (54,59 m), Mitja Krevs (Štajerska Maribor) na 5000 m (14:53,90) in na 800 m Tilen Šimenko Lalič (Poljane Maribor, 1:49,99).

Horvatova bo v Berlinu nastopila na 400 m, tokrat je za mednarodno normo za EP na pol krajši razdalji zaostala za desetinko. Tekla pa je v prvi skupini, v kateri so bile le tekmovalke izven Hrvaške, drugi čas v njej in skupno tretjega pa je imela Joni Tomičič Prezelj (24,31), sicer tekačica na 100 m z ovirami.

"Glede na to, da sem tekla sama v ospredju v prvi skupini in dosegla svoj najboljši čas letos na pol stadionskega kroga, sem zadovoljna. Pa obenem razočarana nad organizatorji, ki so naju z Lucijo Pokos dali v ločeni skupini. Hrvatica je tekla v tretji, lovila je normo za EP. Tekla je 23,56 in za las zgrešila cilj. Gotovo bi bili obe hitrejši, če bi tekli v isti skupini," je po zadnjem nastopu pred EP-jem povedala Horvatova.

