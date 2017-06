Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Hellen Obiri je s kenijskim rekordom vse tekmice ugnala kar za 15 sekund. Foto: Reuters Dafne Schippers se je v teku na 100 metrov edina spustila pod mejo enajstih sekund. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izjemen tek Obirijeve na 5.000 m - Dibaba daleč zadaj

Štirje izidi sezone v Rimu

8. junij 2017 ob 23:13

Rim - MMC RTV SLO/STA

Na četrtem mitingu Diamantne lige v Rimu so bili doseženi štirje najboljši izidi sezone na svetu. Kenijka Hellen Obiri je v teku na 5.000 metrov dosegla peti izid vseh časov (14:18,37).

Svetovni rekord na tej razdalji je 6. junija 2008 dosegla Etiopijka Tirunesh Dibaba (14:11,15). Rekord je pred mitingom Golden Gala na olimpijskem stadionu napovedovala njena mlajša sestra Genzebe, ki pa je nato popolnoma odpovedala in končala na skromnem šestem mestu (14:41,55).

"Ko sem prišla v Rim sem se prepričevala, da me na tekmi ne more nobena premagati. Tako sem tudi tekla, od začetka spredaj. Pričakovala sem, da bo Genzebe Dibaba tekla hitreje, vendar se to ni zgodilo in zato sem še malo pospešila in tekla nato sama. Želela sem si teči okrog 14:18, kar mi je uspelo, in prepričana sem, da lahko tečem še nekoliko hitreje," je povedala Obirijeva.

Stefanidijeva naskakovala celo svetovni rekord

Najboljše letošnje izide so postavili še grška olimpijska zmagovalka Ekaterini Stefanidi v skoku s palico (4,85 m), na 1500 m Nizozemka Sifan Hassan (3:56,22), na 3000 m z zaprekami pa Kenijec Conseslus Kipruto (8:04,63), ki je avgusta lani postal olimpijski zmagovalec v Riu de Janeiru.

Stefanidijeva je skušala celo izboljšati svetovni rekord Rusinje Jelene Isinbajeve, ki je 5,06 m zmogla v Zürichu avgusta 2009, vendar je Grkinja letvico na 5,07 m trikrat podrla. Pred tem je vse višine preskočila prvič. "Treniram odlično in zelo naporno, še vedno pa imam rezerve tako v tehniki kot v hitrosti. Toda prepričana sem, da bi lahko preskočila 5,07 m, kar se kaže tudi na treningih, vendar pa je psihična ovira očitno še prevelika," je menila Stefanidijeva.

V metu kopja je Nemec Thomas Röhler edini presegel 90 m (90,06 m), na 100 m pa se je pod 11 sekund spustila le Nizozemka Dafne Schippers (10,99). V teku na stadionski krog je za pol sekunde vse ugnala Američanka Natasha Hastings (50,52).

Po dopinški prepovedi celotni ruski atletiki je bila med tistimi redkimi, ki so se lahko že vrnili, Marija Kučina Lasickene, ki je preskočila dva metra in zmagala v skoku v višino.

Izmed slovenskih atletov je nastopil le Jan Petrač, ki je skrbel za ritem na 1.500 metrov, kjer pa so tekli le italijanski tekači. Zmagal je Neves Junior Bussotti (3:42,15).

Moški: 100 m: C. UJAH VB 10,02 200 m: A. DE GRASSE KAN 20,01 800 m: A. KSZCZOT POL 1:45,96 110 m ovire: A. MERRITT ZDA 13,13 3.000 m z.: C. KIPRUTO KEN * 8:04,63 Kopje: T. RÖHLER NEM 90,06

Ženske: 100 m: D. SCHIPPERS NIZ 10,99 400 m: N. HASTINGS ZDA 50,52 1.500 m: S. HASSAN NIZ * 3:56,22 5.000 m: H. OBIRI KEN * 14:18,37 400 m ov.: J. RUSSELL JAM 54,14 Višina: M. LASICKENE RUS 2,00 Troskok: Y. ROJAS VEN 14,84 Palica: K. STEFANIDI GRČ * 4,85 Krogla: L. GONG KIT 19,56 * - najboljši letošnji izid na svetu

A. G.