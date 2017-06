Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Luki Janežiču je največji dosežek v zadnjem času uspel 5. junija v Pragi, ko je premagal tudi svetovnega in evropskega dvoranskega prvaka, Čeha Pavla Maslaka. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Janežič četrti v Stockholmu - nekoliko ga je utrudil protiveter

De Grasse na 100 m s premočnim vetrom tekel 9,69

18. junij 2017 ob 19:35

Stockholm - MMC RTV SLO/STA

Luka Janežič je na Diamantni ligi v Stockholmu v teku na 400 m zasedel 4. mesto in s časom 45,56 za slabe pol sekunde zaostal za osebnim rekordom in tudi za svojim najboljšim izidom sezone (45,23).

Zmagal je Steven Gardiner iz Bahamov (44,58). Gardiner je bil tako kot Janežič polfinalist lanskih olimpijskih iger v Riu de Janeiru, z bahamsko štafeto pa je osvojil bronasto medaljo. Hitrejša od Janežiča sta bila še afriški prvak Baboloki Thebe iz Bocvane (44,99), ki je slavil v četrtek na mitingu v Oslu, in nekdanji evropski prvak, Belgijec Kevin Borlee (45,47), ki je bil že bronast tudi na svetovnem prvenstvu.

"Zadovoljen sem z nastopom, četrto mesto na Diamantni ligi je dobra uvrstitev in velik uspeh. Čas bi bil lahko malo boljši, ne glede na vse pa v zadnjem času tečem stabilno in podobne izide. Zelo je pihal veter v prvih 200 metrih in 50 metrov pozneje sem bil zelo utrujen, zato bom moral analizirati, kako sem napravil zadnji zavoj. V Velenju v torek ne bom nastopil, tudi zaradi poti in kratkega časa med obema tekmama," je povedal Janežič.

Najboljša izida sezone na svetu sta dosegla Kenijec Timothy Cheruiyot (3:30,77) na 1.500 m in Kanadčan Andre De Grasse na 100 m, vendar njegov čas 9,69 sekunde ne bo štel za lestvice, ker je ob njegovem teku pihal veliko premočan veter v hrbet, kar +4,8 m/s namesto največje dovoljene hitrosti +2,0 m/s. Ugnal je Bena Youssefa Meiteja iz Slonokoščene obale in Jamajčana Ryana Shieldsa, še naprej pa ima uradno najhitrejši čas sezone Američan Christian Coleman (9,82).

M. R.