Janežič do rekorda mitinga v Pragi, Ratejeva le za svetovno rekorderko

Neja Filipič zmagala v skoku v daljino

5. junij 2017 ob 20:58

Praga - STA

Luka Janežič je na atletskem memorialu Josefa Odložila v Pragi v teku na 400 metrov zmagal z rekordom mitinga 45,23.

Zelo se je približal svojemu državnemu rekordu (45,07). 21-letni Janežič, ki je že v svojem prvem nastopu v sezoni na stadionskem krogu izpolnil normo za svetovno prvenstvo avgusta v Londonu, je ugnal vse tekmece na čelu s Čehom Pavlom Maslakom. Dvakratni zaporedni svetovni dvoranski prvak, ki je v Beogradu marca letos še tretjič v nizu postal evropski dvoranski prvak, je bil drugi s 45,51. Tretji je bil Donald Blair Sanford (45,54), šele sedmo mesto je zasedel dvakratni zaporedni evropski prvak Britanec Martyn Rooney (46,41).

"V zadnjih treh letih sem si res zelo želel premagati Maslaka, ki je tudi moj vzornik, tokrat pa sem premagal tudi Rooneyja in druge. Zmaga na takem mitingu mi zelo veliko pomeni. Že na ogrevanju sem se dobro počutil. Ko sem videl startno listo, pa sem si rekel, da sem zelo malokrat tekel v taki zasedbi. Želel sem si priti med prve tri in sem z zmago presenetil tudi sebe. Še najslabši del mojega teka je bil prvih 200, 250 m, tam so me tekmeci že prehiteli, potem pa sem v svojem znanem dobrem zaključku vse prehitel v zadnjih 120 m. Vedel sem, da bom dosegel dober čas, vesel sem tega uspeha, s katerim sem gladko dosegel tudi normo za SP," je bil zadovoljen Janežič, ki je pred nastopom v češki prestolnici 27. maja v Slovenski Bistrici izboljšal slovenski rekord na 300 m z 31,89 sekunde.

Špotakova 33 cm pred Ratejevo

Martina Ratej je bila prav tako v izjemni konkurenci druga v metu kopja (62,55 m), tik za svetovno rekorderko Čehinjo Barboro Špotakovo (62,88 m). Po prvi seriji je s 60,72 m povedla Ratejeva, nato pa sta tako ona kot Špotakova največji daljavi zmogli v drugih poskusih. Ratejeva je nato vrgla še 62,48 m, v zadnjih treh serijah pa je imela neveljavne poskuse. Tretja je bila aktualna evropska prvakinja Belorusinja Tatjana Kaladovič (62,29 m).

"Zelo sem vesela uvrstitve. Glede na dane razmere, ki niso bile idealne, sem dosegla zelo dobro mesto. Zaostala sem le malo za Špotakovo. Dokazala sem, da se lahko borim z drugimi, tudi najboljšimi na svetu. V prvi seriji sem tudi povedla, toda veter je bil malo neugoden, tudi temperature so za ta čas dokaj nizke. Zato po drugi seriji nisem mogla storiti kaj več. Toda tudi tedaj, ko nisem najboljša in mi ne gre vse tako, kot bi rada, tudi v ne najboljših razmerah, sem tam, kjer sem že bila. Ta tekma je potrditev, da z novim trenerjem Lovrom Umkom dobro delamo in sem znova v eliti najboljših," je povedala Ratejeva.

Neja Filipič je slavila v skoku v daljino in s 6,47 metra ugnala tudi Slovakinjo Jano Veldakovo, finalistko velikih tekmovanj (6,43 m). Robert Renner je bil tretji v skoku s palico (5,45 m), Matija Kranjc pa sedmi v metu kopja (74,11 m).