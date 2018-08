Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tatjana Haladovič, ki je razočarala na evropskem prvenstvu v Berlinu, je zmagala na mitingu Weltklasse. Foto: Reuters Dodaj v

Ratejeva šesta na finalu Diamantne lige v Zürichu

Drugi finalni dan v petek v Bruslju

30. avgust 2018 ob 20:56

Zürich - MMC RTV SLO

Martina Ratej je v finalu Diamantne lige v Zürichu zasedla mesto šesto mesto v metu kopja (60,86 m). Zmagala je Belorusinja Tatjana Haladovič, evropska prvakinja iz Amsterdama leta 2016 (66,99 m).

Edina slovenska predstavnica na prestižnem mitingu Weltklasse na stadionu Letzigrund je v šesti seriji dosegla najboljši izid. Haladovičeva se je zavihtela na vrh z zadnjim poskusom. Drugo mesto je zasedla Kitajka Šijing Liu (66,00), tretja pa je bila Američanka Kara Winger (64,75 m). Pred Ratejevo sta se uvrstili tudi Kitajka Huihui Lju (63,53 m) in Čehinja Nikola Ogrodnikova, aktualna evropska podprvakinja (62,54 m).

Skupna zmagovalka seštevka discipline Kitajka Ljujeva, srebrna na SP-ju leta 2015 v Pekingu in bronasta lani v Londonu, je zbrala 28 točk. Ratejeva, četrta na letošnjem evropskem prvenstvu v Berlinu, je z Liujevo delila peto mesto (14 točk).

"Po evropskem prvenstvu je moja forma začela padati. Poleg tega sem imela po prihodu v domovino kar nekaj težav, da sem se motivirala za treninge. Še vedno me je spremljala boleča izkušnja, ko sem res za malo zgrešila svojo prvo medaljo na velikih tekmovanjih. Toda sedaj je od tekme minilo že kar nekaj časa, četrto mesto je lep dosežek, poleg tega pa je to šport in ne gre vedno vse po načrtih. V nedeljo bom nastopila še na mitingu v Berlinu, potem pa komaj čakam na premor in počitek," je povedala Ratejeva.

Drugi dan finala Diamantne lige bo v petek v Bruslju.

Moški, 200 m: 1. N. LYLES ZDA 19,67 2. R. GULIYEV TUR 19,98 3. J. RICHARDS TRI 20,04 400 m: 1. F. KERLEY ZDA 44,80 2. N. STROTHER ZDA 44,93 3. M. HUDSON SMITH VB 44,95 1.500 m: 1. T. CHERUIYOT KEN 3:30,27 2. E. MANANGOI KEN 3:31,16 3. A. SOULEIMAN DŽI 3:31,24 3.000 m zapreke: 1. C. KIPRUTO KEN 8:10,15 2. S. ELBAKKALI MAR 8:10,19 3. E. JAGER ZDA 8:13,22

Ženske: Kopje: 1. T. HALADOVIČ BLR 66,99 2. Š. LIU KIT 66,00 3. K. WINGER ZDA 64,75 4. H. LJU KIT 63,53 5. N. OGRODNIKOVA ČEŠ 62,99 6. M. RATEJ SLO 60,86 Višina: 1. M. LASICKENE RUS 1,97 2. J. LEVČENKO UKR 1,94 3. M. L. JUNGFLEISCH NEM 1,90 Troskok: 1. C. IBRAGÜEN KOL 14,56 2. S. RICKETTS JAM 14,55 3. K. WILLIAMS JAM 14,47

A. G.