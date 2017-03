Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Martina Ratej je v zelo dobri formi na začetku sezone. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zmaga Ratejeve na evropskem zimskem pokalu v metih

Domjanova srebrna med mlajšimi članicami

12. marec 2017 ob 20:48

Las Palmas - STA

Slovenska rekorderka Martina Ratej je na 17. evropskem zimskem pokalu v metih v Las Palmasu v metu kopja s 60,66 metra osvojila zlato medaljo med članicami in ponovila uspeh izpred dveh let.

Veronika Domjan je v metu diska s 55,72 metra prišla do srebrne medalje med mlajšimi članicami. Zmagala je Nemka Claudine Vita (58,76 m).

Ratejeva je največjo daljavo dosegla v predzadnji, peti seriji, kar je bila tudi edina daljava prek 60 m na tekmi. V zadnji in prvi seriji je bila brez veljavnega izida, z 59,86 metra, kar je dosegla v drugi seriji, pa je nato povedla in vodstva ni več spustila iz rok. Druga je bila Asdis Hjalmsdottir iz Islandije (59,20 m), tretja pa Nemka Christin Hussong (59,00 m). Bernarda Letnar, druga slovenska predstavnica, je bila 12. (52,07 m).

"Pogoji so bili zelo slabi, pihal je zelo močan veter. Sam rezultat je zato zelo dober, imela sem solidne mete in le ena od ostalih je 'prebila' mejo 59 metrov. Sama sem glede na pogoje zadovoljna, metala sem 58 m in več. Toda za kaj boljše daljave enostavno pogoji niso bili ustrezni. Tekmovala sem dobro in zasluženo zmagala, kar sem tudi pričakovala. Sedaj me čakajo novi treningi, maja pa se bodo znova začela tekmovanja," je dejala Ratejeva, ki ima v lasti tretji izid sezone na svetu (63,95 m), ki ga je dosegla konec prejšnjega meseca v Domžalah in tedaj tudi izpolnila mednarodno normo za svetovno prvenstvo v Londonu.

"Glede na zelo neugodne vremenske razmere, saj je močno pihalo, sem dosegla kar dober izid. Prišla sem po medaljo, žal mi je malo zmanjkalo do zlata, ampak sem glede na vse zadovoljna. Tehnično so bili meti kar dobri, tudi krog za izmet je bil zelo hiter. Orodje bi morala mogoče na koncu še malo bolj poklopiti, ampak, kot sem dejala, sem zadovoljna in ta dosežek je lepa spodbuda za nadaljevanje sezone," je bila zadovoljna Domjanova, ki je branila lani osvojeno zlato, leto poprej je bila bronasta.

Blaž Zupančič je bil peti v suvanju krogle med mlajšimi člani (17,90 m), kjer je slavil Turek Osman Can Özdeveci (19,61 m). Katja Mihelič je že v soboto v metu kopja v kategoriji do 23 let zasedla peto mesto. Kopje je zalučala 54,44 metra daleč, naslov evropske prvakinje pa je osvojila aktualna olimpijska prvakinja Hrvatica Sara Kolak z 61,01 metra.

"Mislim, da sem bolje pripravljen, kot je pokazal izid na koncu, To je bila moja prva tekma zunaj in se še ne znajdem, saj sem na treningu le enkrat metal na prostem. Tako se nisem znašel v krogu za izmet, nisem pa imel niti dobrega dneva. Glede na tehnično izvedbo meta sem na koncu dosegel kar dober izid in se nadejam tudi dobre poletne sezone," je pojasnil Zupančič.

"Bilo je vetrovno, mrzlo in oblačno pozno popoldne, ko je bil na programu met kopja. Vsi so se pritoževali in vse so slabše metale, kot bi sicer. Veter je bil močan v prsi in tudi Ratejeva je metala iz krajšega zaleta. Prišli smo po zmago in jo tudi dosegli. Bolj zgodaj je bilo sicer topleje, a je bil veter tako močan, da je prevračal šotore," je poudaril Lovro Umek, trener Ratejeve in Zupančiča ter vodja slovenske ekipe.

