Zupinova izjemno hitra na mitingu v Beogradu

Prepričljivo je bila prva na 400 m

31. december 2017 ob 17:04

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Agata Zupin (Kamnik) je na tradicionalnem novoletnem dvoranskem atletskem mitingu Crvene zvezde v Beogradu zmagala v teku na 60 m s 7,50 sekunde in tekmice ugnala za 19 stotink.



Prepričljivo je bila prva tudi na 400 m (55,53). Tekla je med mladinkami, vendar tudi med članicami ni bilo hitrejše; na 400 m se nobena ni spustila pod minuto.

Obetavna Zupinova je letos postala evropska podprvakinja do 20 let in je tekla tudi v polfinalu na 400 m ovire na članskem svetovnem prvenstvu v Londonu.

Grkman slavil med mladinci

Na 60 m je med mladinci slavil Jure Grkman (6,98), ki je bil v tej kategoriji najhitrejši tudi na 400 m (49,85). Na 400 m je med člani hitreje od njega tekel le predstavnik kranjskega Triglava Rok Ferlan (48,65), med člani na 60 m pa nihče ni tekel pod sedmimi sekundami. Tudi Lovro Mesec Košir je bil najboljši med vsemi na 200 m (22,78).

Maja Bedrač (Ptuj) je bila najboljša med mladinkami v skoku v daljino (5,90 m), Monika Podlogar (Triglav) v skoku v višino (1,70 m), Domen Sandič (Mass) pa med člani v skoku s palico (4,40 m).

Mitja Lisjak